میز خدمت مرکز وکلای قوه قضاییه در کلیسای سرکیس مقدس برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس و اعضای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به همراه هیئت حقوقی از کشور ارمنستان با حضور در کلیسای سرکیس مقدس میز خدمت حقوقی برگزار کردند.

در این میزخدمت آرا شاوردیان نماینده مسیحیان ارمنی در مجلس شورای اسلامی نیز برگزاری این میزخدمت را فرصتی برای هموطنان مسیحی دانست و گفت: باید از رئیس مرکزوکلای قوه قضائیه که همیشه در کنار هموطنان ارمنی هستند تشکر کنم؛ ایشان با روحیه ملی خود به عنوان یک وکیل متعهد بدون توجه به دین و مذهب و زبان و قومیت خدمت رسانی به هموطنان را همواره اولویت خود قرار داده‌اند.

شاوردیان افزود: این میزهای خدمت با حضور وکلا و اعضای مرکز موجب شده بسیاری از مردم ازجمله جامعه مسیحی و ارامنه کشور کارشان به ثمر برسد و مشکلاتی که بعضاً سال‌ها معطل مانده بوده به سرانجام برسد.

این نماینده مجلس گفت: ارمنستان یکی از همسایگان تاریخی ما است که ارتباط گسترده و نقاط مشترک بسیاری با این عزیزان داریم و خوشحالیم که در حوزه قضائی و حقوقی نیز این ارتباطات گسترده‌تر می‌شود.

وی گفت: یکی از مهمترین مسائل حقوقی ما بحث پرونده ایرانیانی است که در ارمنستان حضور دارند و بعضاً رسیدگی به پرونده‌های آن طولانی شده یا به مشکلاتی برخورده‌اند و امروز می‌توان به کمک مرکز وکلا این موضوع را پیگیری و خدمات موثری به هموطنان خارج کشور بدهد.

نماینده مسیحیان ارمنی در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: حضور مرکز وکلا در عرصه بین الملل با برنامه ریزی رئیس این مجموعه موجب بهبود سطح کیفیت دیپلماسی حقوقی و ورود به عرصه‌هایی شده است که مردم به آن نیاز دارند؛ و این موضوع جای تشکر دارد.

همچنین در این میز خدمت شاهن پتروسیان رئیس انجمن جهانی وکلای ارمنستان گفت: امروز خدماتی را در مرکزوکلای قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران مشاهده کردیم که جالب و تحسین برانگیز بود؛ چرا که امکان رفع مشکلات حقوقی برای بسیاری از مردم را به صورت ساده و رایگان فراهم کرده است. پتروسیان گفت: از اینکه امروز در کلیسای سرکیس مقدس در تهران هستم احساس بسیار خوبی دارم و دیدن همکاری‌ها میان مرکز وکلا و جامعه ارمنی من را بسیار شگفت زده کرد و از آنها تشکر می‌کنم.

حسن عبدلیان پور نیز برگزاری میزخدمت در کلیساهای سراسر کشور را فرصتی برای مجموعه مرکز وکلای قوه قضاییه دانست و گفت: مجموعه ما همکاری بسیار نزدیکی با خلیفه‌گری ارامنه دارد و میزهای خدمت ما در سراسر کشور به صورت مستمر در حال خدمت‌رسانی به همه هموطنان ازجمله مسیحیان ارمنی است و تاکنون چندین پرونده در همین کلیسای سرکیس مقدس حل وفصل شده که موجب رضایت هموطنان مسیحی ما گردیده است.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه افزود: مجموعه ما در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی نیز خدمات حقوقی، کارشناسی و روانشناسی برای تمام حادثه دیدگان فراهم کرد و از جمله خانواده‌های مسیحی که در این حادثه دچار آسیب جانی و مالی شدند را مورد توجه قرار داد.

در این جلسه یکی از خانواده‌های جانباز مسیحی که در جنگ تحمیلی اخیر دچار حادثه شده از خدمات ارائه شده توسط مرکز تشکر کرد و از رئیس مرکز تقاضا کرد تا این خدمات رسانی به صورت مستمر برای ارامنه برقرار باشد.

در پایان به مشکلات و پرونده‌های حقوقی مراجعین با حضور رئیس مرکز، نماینده مسیحیان در مجلس و رئیس انجمن جهانی وکلای ارمنستان رسیدگی و اقدامات لازم در دستور کار قرار گرفت.