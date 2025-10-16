به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی حسینی ظهر پنجشنبه در مراسم تجلیل از حلما فخرایی حافظ کل قرآن کریم و حافظان دارالقرآن بسیج سپاه سیدالشهدا علیه السلام شهرستان دیر اظهار کرد: ریشه اصلی مشکلات امت اسلامی و کشورهای عربی فاصله گرفتن از قرآن است.

امام جمعه دیر با بیان اینکه علاج قطعی و فوری مشکلات جوامع اسلامی بازگشت به فرهنگ قرآنی و عمل به آن است افزود: عزت، رفاه و امنیت جامعه تنها در پناه عمل به آموزه‌های قرآن محقق می‌شود.

وی با اشاره به مقاومت مردم غزه که دو سال مقابل دشمن سر خم نکردند، این ایستادگی را نتیجه پیاده‌سازی فرهنگ قرآنی دانست و تصریح کرد: جامعه‌ای که به قرآن عمل کند، در مقابل دشمنان خود سر تسلیم فرود نمی‌آورد.

لزوم تجلیل از قهرمانان قرآنی

حسینی بر همگانی شدن قرآن در جامعه و ضرورت شناسایی و تجلیل از قهرمانان قرآنی تأکید کرد و گفت: همانطور که برای همگانی شدن ورزش باید عده‌ای قهرمان جلوی چشم مردم نگه داشته شوند، برای ترویج فرهنگ قرآنی نیز باید قهرمانان و معلمان قرآنی را احترام و تجلیل کنیم.

وی ضمن قدردانی از زحمات معلمان و فعالان قرآنی شهرستان، خواستار رواج بیشتر جلسات قرآنی در شهر شد و بیان داشت: خانواده‌ها باید از کودکی فرزندان خود را با قرآن مأنوس سازند و آن‌ها را به حفظ تشویق کنند.

حسینی خاطرنشان کرد: قرائت، صوت زیبا، لحن، تجوید و حفظ، همگی مقدمه‌ای برای تدبر در قرآن و در نهایت، عمل به قرآن هستند و باید این مراحل را نردبانی برای عمل قرار دهیم.

تقویت خودباوری ملی

امام جمعه دیر در بخش دیگری از سخنان خود، تقویت خودباوری را از آثار دفاع ۱۲ روزه اخیر دانست و افزود: حماسه آفرینی و عزت‌آفرینی جوانان امروز در عرصه‌های مختلف، نتیجه تقویت خودباوری است که پس از دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه روحی تازه در کالبد ملت دمیده است.