جشن بزرگ تلاش با حضور برگزیدگان حوزه آموزش متوسطه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش استان کردستان، مهدی نامدار اظهارداشت: جشن بزرگ تلاش روز یکشنبه ۱۸ شهریور ماه ۹۷ در مجتمع امام خمینی (ره) اداره کل آموزش و پرورش استان با حضور ۶۰۰ نفر از معلمان تلاشگر و مؤثر در اجرای برنامه ها و کسب موفقیت های حوزه معاونت آموزش متوسطه استان، دانش آموزان حائز رتبه های برتر کنکور سراسری ۹۷ و جشنواره ها و مسابقات کشوری برگزار می شود.

وی قدردانی از تلاش و زحمات مدیران، معلمان، فعالان تعلیم و تربیت استان در حوزه آموزش متوسطه و نقش آفرینی آنان در موفقیت دانش آموزان و همچنین تقویت حس به اعتماد به نفس، خودباوری و عزت نفس در دانش آموزان را از اهداف برگزاری این برنامه علمی برشمرد.

گفتنی است در جشن بزرگ تلاش از ۶۰۰ نفر از فرهنگیان و دانش آموزان افتخار آفرین و تلاشگر حوزه آموزش متوسطه استان کردستان در سال تحصیلی گذشته تجلیل به عمل خواهد آمد.