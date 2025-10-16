همیت بانک مسکن، حمایت مجلس؛ همگرایی در مسیر تحقق اهداف توسعه مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، این نشست صمیمانه با حضور مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و هیئت عامل بانک مسکن و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به میزبانی بانک مسکن برگزار شد.

علی خورسندیان، برگزاری این نشست را به فال نیک گرفت و برگزاری چنین جلساتی را در مسیر تحقق سیاست‌های توسعه مسکن کشور مغتنم برشمرد.

وی اهتمام کمیسیون اقتصادی مجلس بر نظارت و هم‌اندیشی با نهادهای مرتبط را مفید و موثر خواند و آثار و برکات زیادی در پی این مذاکرات متصور شد.

ارائه گزارش عملکرد بانک مسکن در حضور نمایندگان مجلس

مدیرعامل بانک مسکن در این جلسه، ضمن تشریح گزارشی از آخرین وضعیت و عملکرد بانک، تصویری از وضعیت مالی و چالش‌های پیش رو ارائه کرد.

وی در این خصوص اظهار داشت: این بانک از ابتدای تأسیس تاکنون تأمین مالی ساخت بیش از ۹ میلیون واحد مسکونی را برعهده داشته و هم‌اکنون مهم‌ترین مأموریت خود را در اجرای نهضت ملی مسکن دنبال می‌کند.

تامین مالی ساخت ۳۸۶ هزار واحد مسکونی نهضت ملی

خورسندیان با اشاره به رتبه نخست بانک مسکن در شبکه بانکی کشور در تأمین مالی این طرح، گفت: تاکنون قرارداد تأمین مالی ساخت ۳۸۶ هزار واحد نهضت ملی مسکن به ارزش ۱۸۳ همت منعقد شده و ۱۳۷ همت از سهم‌الشرکه‌ها نیز متناسب با پیشرفت پروژه‌ها پرداخت شده است.

مدیرعامل بانک مسکن تأکید کرد: پرداخت سهم‌الشرکه‌ها به‌روز و بدون تأخیر انجام شده و به اذعان بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی، بانک مسکن به تمامی تعهدات خود عمل کرده است.

پرداخت ۵۱ درصد تسهیلات طرح نهضت ملی توسط بانک مسکن

به گفته وی، تاکنون ۵۱ درصد از تأمین مالی نهضت ملی مسکن توسط بانک مسکن و مابقی توسط سایر بانک‌ها صورت گرفته است. این در حالی است که طبق قانون، تمامی بانک‌ها موظف به تخصیص ۲۰ درصد از تسهیلات خود به این طرح بودند.

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به تکلیف ابلاغی تأمین مالی ۳۹۰ همتی برای چهار سال گفت: در زمان ابلاغ این تکلیف، کل منابع بانک تنها ۲۷۰ همت بود و همین امر موجب کسری نقدینگی بیش از ۱۰۰ همتی شد.

خورسندیان ادامه داد: بنابراین بانک مسکن در این شرایط به ناچار مجبور به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی و استفاده از ظرفیت‌های بازار بین‌بانکی شد.

عدم تحقق افزایش سرمایه ۱۰۰ همتی بانک مسکن از محل بودجه سال جاری

دکتر خورسندیان، افزایش سرمایه بانک مسکن را راه‌حل منطقی این چالش دانست و گفت: این موضوع در قانون بودجه ۱۴۰۴ به تصویب رسیده اما تحقق آن با مسیر دشوار و زمان‌بری روبه‌رو است.

بر اساس قانون، این افزایش سرمایه از طریق واگذاری املاک و دارایی‌های دستگاه‌های دولتی میسر است که باید در قالب صندوق‌هایی در بازار سرمایه عرضه شوند. همچنین بخشی از افزایش سرمایه نیز باید از محل انتشار اوراق مالی و رهنی تامین شود.

مدیرعامل بانک مسکن در سخنان خود به مطالبات حسابرسی شده این بانک از بانک مرکزی به میزان ۳۴ همت نیز اشاره کرد.

وی ادامه داد: بانک مسکن در راستای ماموریت خود، نه تنها در این مدت از هیچ تلاشی در راستای تامین مالی طرح نهضت ملی فروگذار نکرده است؛ بلکه همواره به دنبال راهکار و برنامه‌ریزی برای توانمندسازی مالی، جذب منابع و درآمدزایی بوده است.

خورسندیان در پایان سخنان خود، اظهار امیدواری کرد که ارائه این تصویر از وضعیت بانک و چالش‌های پیش روی آن با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس بتواند مسیر دشوار افزایش سرمایه بانک مسکن و تقویت این بانک را تسهیل کند و راهگشای انجام رسالت این بانک در توسعه مسکن کشور باشد.

وی از حمایت‌های همیشگی مجلس شورای اسلامی و نظرات مثبت نمایندگان در خصوص عملکرد این بانک قدردانی کرد.

تاکید نمایندگان مجلس بر خدمات تاثیرگذار بانک مسکن

اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این جلسه با تاکید بر قدمت بانک مسکن به عنوان یک بانک ریشه‌دار که مسئولیت تامین مالی بخش مسکن کشور را بر عهده دارد؛ بر لزوم حمایت از آن تاکید کردند.

نمایندگان مجلس، توسعه تعاملات با بانک مسکن در تمامی استان‌ها را زمینه‌ساز تحقق اهداف کلان کشور در تامین سرپناه آحاد مردم به ویژه از طریق طرح نهضت ملی مسکن دانستند.

تمامی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه این جلسه به بیان نقطه نظرات خود در ارتباط با عملکرد بانک مسکن، سیاست‌های توسعه مسکن و راهکارهای تامین مالی این بخش پرداختند.