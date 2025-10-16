دادستان بجنورد: ۲۵ هزار پرونده به دادسراهای خراسان شمالی ارجاع شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد ایلالی در نشست هماندیشی مسئولان قضایی خراسان شمالی با داوران حرفهای، اساتید و مدیران گروه حقوق، دانشجویان و نخبگان دانشجویی که صبح پنجشنبه برگزار شد، اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۶۱ هزار فقره پرونده به محاکم قضایی استان وارد شده که سهم دادسراهای عمومی و انقلاب از این تعداد حدود ۲۵ هزار فقره است.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه در جهت ساماندهی ورودی پروندهها به نهادهای مردمی تکیه دارد، افزود: این رویکرد هم در بُعد شکلی و هم ماهوی دنبال میشود تا روند رسیدگیها تسهیل و از تراکم پروندهها جلوگیری شود.
ایلالی تصریح کرد: داوری در موضوعات کیفری بهطور مستقیم پیشبینی نشده است، اما طبق ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در جرایم تعزیری درجه ۶، ۷ و ۸ نهاد «شبه داوری» تحت عنوان میانجیگری قابل اجراست و مقام قضایی میتواند برخی پروندهها را برای حلوفصل مسالمتآمیز به میانجیگری ارجاع دهد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان شمالی در پایان تأکید کرد: تمرکز دستگاه قضایی بر گسترش نهاد داوری و میانجیگری میتواند نقش مؤثری در کاهش حجم پروندههای ورودی و افزایش رضایتمندی عمومی داشته باشد.
