  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۵۶

ایلالی: اموال طلافروشی بجنورد در دسترس است/ مردم نگران نباشند

ایلالی: اموال طلافروشی بجنورد در دسترس است/ مردم نگران نباشند

بجنورد- دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گفت: بر اساس بررسی‌های اولیه، اموالی که تکافوی بدهی طلافروشی بجنورد را بکند شناسایی شده و مردم نگران نباشند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد ایلالی در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرد: در پی بروز نگرانی‌هایی میان شهروندان درباره فعالیت یکی از طلافروشی‌های بجنورد، موضوع در دستور کار مدعی‌العموم قرار گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان شمالی گفت: علاوه بر اقدامات قضایی، ابعاد اجتماعی این موضوع در جلسه شورای تأمین نیز مطرح و با حساسیت مضاعف بررسی شد.

ایلالی با اشاره به پلمب محل فعالیت این واحد صنفی خاطرنشان کرد: بر اساس اعلام رئیس اتحادیه صنف طلافروشان، به نظر می‌رسد اموالی که تکافوی بدهی این واحد صنفی را بکند شناسایی شده و دستور توقیف تمامی اموال مکشوفه صادر شده است.

مدعی‌العموم مرکز خراسان شمالی افزود: مسیرهای قانونی برای پیگیری مطالبات شکات و مدعیان پیش‌بینی شده و شهروندان می‌توانند از طریق مراجع قضایی حقوق خود را پیگیری کنند.

ایلالی تأکید کرد: اقدامات دادستان به عنوان مدعی‌العموم، بخشی از فرایند صیانت از حقوق عامه است و شهروندان محترم باید سایر اقدامات قانونی را بدون نگرانی از طریق مراجع قضایی پیگیری نمایند.

کد مطلب 6822585

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ۱۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۷
      0 0
      پاسخ
      کلا دلالی های مسخره در کشور باید تمام شود.پولهای بی زحمت باد اورده با باد هم میرود

    پربازدیدها

    پربحث‌ها