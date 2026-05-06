ایلالی: اموال طلافروشی بجنورد در دسترس است/ مردم نگران نباشند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد ایلالی در گفتوگو با رسانهها اظهار کرد: در پی بروز نگرانیهایی میان شهروندان درباره فعالیت یکی از طلافروشیهای بجنورد، موضوع در دستور کار مدعیالعموم قرار گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان شمالی گفت: علاوه بر اقدامات قضایی، ابعاد اجتماعی این موضوع در جلسه شورای تأمین نیز مطرح و با حساسیت مضاعف بررسی شد.
ایلالی با اشاره به پلمب محل فعالیت این واحد صنفی خاطرنشان کرد: بر اساس اعلام رئیس اتحادیه صنف طلافروشان، به نظر میرسد اموالی که تکافوی بدهی این واحد صنفی را بکند شناسایی شده و دستور توقیف تمامی اموال مکشوفه صادر شده است.
مدعیالعموم مرکز خراسان شمالی افزود: مسیرهای قانونی برای پیگیری مطالبات شکات و مدعیان پیشبینی شده و شهروندان میتوانند از طریق مراجع قضایی حقوق خود را پیگیری کنند.
ایلالی تأکید کرد: اقدامات دادستان به عنوان مدعیالعموم، بخشی از فرایند صیانت از حقوق عامه است و شهروندان محترم باید سایر اقدامات قانونی را بدون نگرانی از طریق مراجع قضایی پیگیری نمایند.
