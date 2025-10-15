  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۶

نفس مشهد در جوار بارگاه رضوی به شماره افتاد

مشهد- تصاویر تازه از حرم امام رضا(ع) نشان می‌دهد غبار سنگین آلودگی تا صحن‌های مطهر رسیده است.

فیلم: احمد حسنی

