https://mehrnews.com/x39jHg ۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۶ کد خبر 6623587 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۶ نفس مشهد در جوار بارگاه رضوی به شماره افتاد مشهد- تصاویر تازه از حرم امام رضا(ع) نشان میدهد غبار سنگین آلودگی تا صحنهای مطهر رسیده است. دریافت 72 MB فیلم: احمد حسنی کد خبر 6623587 کپی شد برچسبها آلودگی هوای مشهد مشهد حرم امام رضا (ع)
