۲۰۰ تن نهاده دامی احتکار شده در لرستان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهاد ابدال چگنی امروز پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی کسب اخبار و اطلاعاتی مبنی بر فعالیت یک نفر باهویت معلوم در زمینه احتکار گسترده نهاده‌های دامی، بلافاصله موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان لرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات میدانی و اشراف اطلاعاتی کامل، موفق به شناسایی محل دقیق انبار احتکار شدند و با هماهنگی مقام قضائی، در بازرسی از این انبار، مقدار ۲۰۰ تُن نهاده دامی شامل ۱۵۰ تُن ذرت و ۵۰ تُن جو که خارج از شبکه توزیع و به‌قصد گران‌فروشی نگهداری می‌شد، کشف و ضبط شد.

جانشین فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به پلمب انبار مذکور و دستگیری فرد محتکر و معرفی به مراجع ذی‌صلاح، تصریح کرد: برابر نظر کارشناسان ارزش نهاده کشف شده ۳۰۰ میلیاردریالی برآورد شده است.