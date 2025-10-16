گریز نخست وزیر فرانسه از نخستین رای عدم اعتماد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سباستین لکورنو، نخست وزیر فرانسه پس از وعده تعلیق قانون جنجالی امانوئل ماکرون، رئیس جمهور این کشور درباره افزایش سن بازنشستگی، از نخستین رای عدم اعتماد پارلمان فرانسه گریخت.
نخستوزیر فرانسه که بهتازگی استعفا کرد و سپس بار دیگر به این سمت منصوب شده، با دو طرح رای عدم اعتماد به کابینهاش از سوی احزاب چپگرای «فرانسه تسلیمناپذیر» و راست افراطی «اجتماع ملی» روبهرو است.
طرح اول موفق به کسب ۲۷۱ رای شد؛ این در حالی است که تعداد آراء مورد نیاز برای سقوط دولت نوپای لکورنو ۲۸۹ رای بود.
طرح دوم نیز قرار است اواخر امروز به رای گذاشته شود اما تصویب آن نیز غیرمحتمل به نظر میرسد. گرچه این دو حزب به تنهایی قدرت ساقط کردن دولت لکورنو را ندارند، اما در صورت ملحق شدن حزب سوسیالیست (که خواستار لغو این قانون است) به آنها، نخستوزیر بلافاصله با چالشی جدی روبهرو خواهد شد.
پیشنهاد لکورنو برای توقف اجرای قانون افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال، تا پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۷ فرانسه، سوسیالیستها را تحتتاثیر قرار داد و در مجمع ملی این کشور که به شدت دچار شکاف شده است، برای ائتلاف میانهروی ماکرون فرصتی محدود فراهم آورد.
گرچه نتیجه رایگیری دولت فرانسه را از فروپاشی فوری نجات داد اما شکنندگی دولت ماکرون را در میانه آخرین دوره ریاست جمهوریاش برجسته میسازد زیرا احزاب اپوزیسیون در هر دو سو، همچنان بقای پارلمانی آن را به چالش خواهند کشید.
