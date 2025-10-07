انفجار در نزدیکی دفتر نخست وزیری فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، منابع خبری اعلام کردند که در نزدیکی دفتر نخست وزیر فرانسه در پاریس، صدای انفجارهایی شنیده و سپس یک ون طعمه حریق شده است.

این حادثه درست یک روز پس از استعفای سباستین لکورنو، نخست وزیر این کشور رخ داده است. او دیروز پس از تنها ۲۷ روز از سمت خود استعفا کرد.

لوپاریسین نوشت که لکورنو قرار بود در دفتر نخست وزیری فرانسه حاضر شده و با سران سیاست این کشور جلسه‌ای را برگزار کند. شاهدان عینی از شنیدن صدای سه انفجار در نزدیکی «هتل ماتینیون» خبر داده‌اند.

تصاویر منتشرشده یک خودروی ون را در میان شعله‌های آتش نشان می‌دهد و نیروهای آتش‌نشانی در تلاش برای مهار حریق هستند.

هنوز مشخص نیست که چه چیزی باعث انفجار یا آتش‌سوزی شده است.