  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۶:۴۱

معرفی دولت جدید فرانسه با کابینه ۳۴ نفره

معرفی دولت جدید فرانسه با کابینه ۳۴ نفره

نخست‌وزیر فرانسه ترکیب دولت جدید خود را با کابینه‌ای متشکل از ۳۴ وزیر معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «سباستین لکورنو» که بار دیگر از سوی امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه به عنوان نخست وزیر این کشور منصوب شده است، با انتشار بیانیه‌ای کابینه جدید را «دولتی با مأموریت» توصیف کرد که هدف آن «ارائه بودجه فرانسه تا پیش از پایان سال» است.

دولت جدید فرانسه شامل ۳۴ وزیر است که تعداد آنها کمتر از ۳۶ وزیری است که در دولت پیشین فرانسوا بایرو خدمت می‌کردند.

چند مقام برجسته در سمت‌های خود باقی مانده‌اند، از جمله ژان-نوئل بارو وزیر امور خارجه، ژرالد دارمانن وزیر دادگستری و راشیدا داتی وزیر فرهنگ.

از جمله انتصابات مهم در دولت جدید فرانسه می‌توان به لوران نونِز در وزارت کشور، کاترین وُترَن در وزارت دفاع و رولان لسکور در وزارت اقتصاد اشاره کرد.

کد خبر 6620374

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها