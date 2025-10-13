معرفی دولت جدید فرانسه با کابینه ۳۴ نفره

به گزارش خبرگزاری مهر، «سباستین لکورنو» که بار دیگر از سوی امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه به عنوان نخست وزیر این کشور منصوب شده است، با انتشار بیانیه‌ای کابینه جدید را «دولتی با مأموریت» توصیف کرد که هدف آن «ارائه بودجه فرانسه تا پیش از پایان سال» است.

دولت جدید فرانسه شامل ۳۴ وزیر است که تعداد آنها کمتر از ۳۶ وزیری است که در دولت پیشین فرانسوا بایرو خدمت می‌کردند.

چند مقام برجسته در سمت‌های خود باقی مانده‌اند، از جمله ژان-نوئل بارو وزیر امور خارجه، ژرالد دارمانن وزیر دادگستری و راشیدا داتی وزیر فرهنگ.

از جمله انتصابات مهم در دولت جدید فرانسه می‌توان به لوران نونِز در وزارت کشور، کاترین وُترَن در وزارت دفاع و رولان لسکور در وزارت اقتصاد اشاره کرد.