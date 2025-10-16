خراسان جنوبی در مسیر تحول؛ دوران طلایی توسعه استان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی ظهر پنجشنبه در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان برگزار شد، اظهار داشت: رشد چشمگیر صادرات به افغانستان از جمله دستاوردهای مهم این مسیر است.
وی با ارائه آمارهای تجاری، بیان کرد: در سه ماهه نخست امسال ماهانه بیش از ۳۱ هزار و ۴۰۰ کامیون از مرز ماهیرود به افغانستان تردد کردهاست
هاشمی با بیان اینکه این ترددها معادل صادرات ۶۷۵ هزار تن کالا در ماه بوده است، افزود: در نیمه دوم سال گذشته، ۴۰ درصد از صادرات ۱.۷۵ میلیارد دلاری ایران به افغانستان از این مرز انجام شده است
وی با اشاره به جذب سرمایهگذاری خارجی گفت: در یک سال گذشته، ۱۷ سرمایهگذار افغان در مرز ماهیرود سرمایهگذاری کردهاند که این اتفاقی بیسابقه است و نشان میدهد نگاه اقتصادی افغانستان به سمت ایران معطوف شده است.
استاندار خراسان جنوبی به پیشرفتهای حوزه انرژیهای تجدیدپذیر اشاره کرد و افزود: تاکنون برای احداث هزار و۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی مجوز صادر شده است
وی با بیان اینکه عملیات اجرایی دو هزار مگاوات دیگر نیز آغاز شده است، اظهار داشت: در حالی که میانگین کشوری استفاده از انرژی خورشیدی سه درصد است، این رقم در خراسان جنوبی به ۱۷ درصد رسیده است
هاشمی بیان کرد: تاکنون ۱۲ شرکت تعاونی نیروگاه خورشیدی در استان ثبت شده و بیش از دو هزار نفر برای عضویت در این طرحها ثبتنام کردهاند.
به گفته وی، هر خانواده میتواند با سرمایهگذاری محدود، ماهانه بین ۱۰ تا ۴۰ میلیون تومان درآمد پایدار داشته باشد.
وی از اجرای موفقیتآمیز طرح کولبری سامانیافته در شرق کشور خبر داد و گفت: تاکنون به ۱۱ هزار و ۵۰۰ خانوار مرزنشین کارت تجاری اعطا شده است و این طرح علاوه بر رونق اقتصادی روستاهای مرزی، میتواند منطقه را به بانه شرق کشور تبدیل کند.
استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد: با برنامهریزی دقیقتر و همراهی همه دستگاهها، این فرصت طلایی برای توسعه پایدار استان حفظ و تقویت خواهد شد.
وی از برگزاری نمایشگاه بزرگ مشترک ایران و افغانستان در بیرجند خبر داد و گفت: این نمایشگاه به مدت چهار روز در محل نمایشگاههای بینالمللی استان برگزار میشود.
استاندار با قدردانی از همدلی و همکاری قوای سهگانه در استان، اظهار داشت: وحدت بین نمایندگان مجلس، دستگاه قضایی، استانداری و نهادهای امنیتی و انتظامی در استان بینظیر است. این هماهنگی باعث شده خراسان جنوبی امروز در امنیت، توسعه و آرامش پیشتاز باشد.
وی بیان کرد: با تداوم همدلی و تمرکز بر اقتصاد مرزی، انرژی تجدیدپذیر و جذب سرمایهگذار، میتوان خراسان جنوبی را به الگوی توسعه پایدار شرق کشور تبدیل کرد.
نظر شما