مدیرکل صمت بوشهر: مشکلات جامعه تجار و ملوانان پیگیری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نصرالله کشاورز با اشاره به اهمیت برگزاری ۱۱ جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان طی سال جاری عنوان کرد: طبق مصوبات یازدهمین جلسه شواری مبادلات مرزی استان، شرکت‌های تعاونی لنجداران از هر طریق ممکن به لنجداران در خصوص عدم حمل و واردات کالاهای ممنوعه شرعی و قانونی و پیامدهای ناشی از واردات این قبیل کالاها مطابق ماده ۹ آئین نامه قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان مبنی بر محرومیت از سفر ملوانی برای مدت یک سال برای بار اول و در صورت تکرار به مدت دوسال از رفتن سفر ملوانی محروم خواهند شد.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر افزود: بمنظور تسهیل و نظارت بر مبادلات کالا از طریق بنادر شمال استان، هماهنگی بیشتر برای مقابله با قاچاق کالا، رفع موانع و بررسی مشکلات فعلی در زمینه مبادلات مرزی و یافتن راه‌حل برای آنها، هماهنگی بین‌دستگاهی، ایجاد هماهنگی بیشتر بین نهادهای مرتبط، شفاف‌سازی و تسریع در امور و افزایش بهره‌وری در حوزه اقتصاد و تجارت مرزی، از جمله موارد مهم قابل بررسی و تصمیم گیری در جلسات شورای مبادلات مرزی استان است.

وی عنوان کرد: تمدید سفر لنج‌ها، ساماندهی شناورها، رفع مشکل در سامانه گمرک، برداشتن محدودیت زمانی سفر شناورها و صدور مجوز غذا و دارو از جمله خواسته‌های نمایندگان لنجدار بنادر استان از دیگر موارد مطرح شده در جلسه اخیر شورای ساماندهی مبادلات مرزی بوده که در دست پیگیری و اقدام است.