۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۹

مدیرکل صمت بوشهر: مشکلات جامعه تجار و ملوانان پیگیری می شود

بوشهر- مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: رسیدگی به مشکلات جامعه لنجداران و ملوانان از طریق جلسات شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان بوشهر از جمله اولویت‌های مهم در حوزه تجارت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نصرالله کشاورز با اشاره به اهمیت برگزاری ۱۱ جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان طی سال جاری عنوان کرد: طبق مصوبات یازدهمین جلسه شواری مبادلات مرزی استان، شرکت‌های تعاونی لنجداران از هر طریق ممکن به لنجداران در خصوص عدم حمل و واردات کالاهای ممنوعه شرعی و قانونی و پیامدهای ناشی از واردات این قبیل کالاها مطابق ماده ۹ آئین نامه قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان مبنی بر محرومیت از سفر ملوانی برای مدت یک سال برای بار اول و در صورت تکرار به مدت دوسال از رفتن سفر ملوانی محروم خواهند شد.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر افزود: بمنظور تسهیل و نظارت بر مبادلات کالا از طریق بنادر شمال استان، هماهنگی بیشتر برای مقابله با قاچاق کالا، رفع موانع و بررسی مشکلات فعلی در زمینه مبادلات مرزی و یافتن راه‌حل برای آنها، هماهنگی بین‌دستگاهی، ایجاد هماهنگی بیشتر بین نهادهای مرتبط، شفاف‌سازی و تسریع در امور و افزایش بهره‌وری در حوزه اقتصاد و تجارت مرزی، از جمله موارد مهم قابل بررسی و تصمیم گیری در جلسات شورای مبادلات مرزی استان است.

وی عنوان کرد: تمدید سفر لنج‌ها، ساماندهی شناورها، رفع مشکل در سامانه گمرک، برداشتن محدودیت زمانی سفر شناورها و صدور مجوز غذا و دارو از جمله خواسته‌های نمایندگان لنجدار بنادر استان از دیگر موارد مطرح شده در جلسه اخیر شورای ساماندهی مبادلات مرزی بوده که در دست پیگیری و اقدام است.

