قانون ساماندهی مبادلات مرزی در حوزه شمال استان بوشهر بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری صبح پنجشنبه در نشست شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان بوشهر در فرمانداری گناوه گفت: برگزاری این نشست نشان‌دهنده توجه مسئولان استان و شهرستان به ساماندهی مبادلات مرزی و رفع دغدغه های لنجداران و ملوانان و تجار شهرستان های گناوه و دیلم است.

وی بیان کرد: در این جلسه مسایل و مشکلات و پیشنهادات و راهکارهای لنجداران در خصوص قانون ساماندهی مبادلات مرزی مطرح شد که جمع بندی و در جلسه کارگروه ماده ۴ بیان خواهد شد.

فرماندار گناوه گفت: مسئولان استان و شهرستان تلاش خواهند کرد که نتیجه این نشست بیشترین نفع را برای مرزنشینان این منطقه داشته باشد.

در نشست شورای ساماندهی مبادلات مرزی در حوزه شمال استان بوشهر باحضور معاون هماهنگی اقتصادی استانداری بوشهر، فرمانداران و معاونان سیاسی، امنیتی و اجتماعی گناوه و دیلم ، تعدادی از مدیران کل وناظر گمرکات استان ، صمت، بنادر و دریانوردی و تامین اجتماعی استان بوشهر و نمایندگان لنجداران و تعاونی لنجداران بنادر ریگ، گناوه و دیلم درمحل سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان گناوه حضور داشتند.

این نشست بمنظور تسهیل و نظارت بر مبادلات کالا از طریق بنادر شمال استان، هماهنگی بیشتر برای مقابله با قاچاق کالا، رفع موانع و بررسی مشکلات فعلی در زمینه مبادلات مرزی و یافتن راه‌حل برای آنها، هماهنگی بین‌دستگاهی، ایجاد هماهنگی بیشتر بین نهادهای مرتبط، شفاف‌سازی و تسریع در امور و افزایش بهره‌وری در حوزه اقتصاد و تجارت مرزی برگزار شد.

تمدید سفر موتور لنج ها، ساماندهی شناورها، رفع مشکل در سامانه گمرک ، برداشتن محدودیت زمانی سفر شناورها و صدور مجوز غذا و دارو از جمله مشکلات و خواسته های نمایندگان لنجدار بندرهای گناوه، ریک و دیلم بود.