۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۸

نسل جوان را باید با جهاد فکری و فرهنگی از جنگ شناختی مصون نگه داشت

نسل جوان را باید با جهاد فکری و فرهنگی از جنگ شناختی مصون نگه داشت

قم- سفیر سابق ایران در لبنان و اردن گفت: باید با جهاد فکری و فرهنگی و گسترش گفتمان مقاومت، نسل جوان را در برابر «جنگ شناختی» دشمن مصون نگه داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دستمالچیان ظهر پنجشنبه در همایش «بشارت نصر» که در دانشگاه قم برگزار شد، با اشاره به مفهوم بصیرت و ضرورت آن در مسیر مقاومت، راهکارهای ماندگاری آموزه‌های شهدای مقاومت را تشریح کرد و گفت: آنچه را می‌خواهد مطرح کند «چگونگی پیمودن راه شهدای مقاومت» است و آن را در بُعد زمینی و میدانی توضیح خواهد داد.

سفیر سابق ایران در لبنان و اردن جنگ شناختی را یکی از «خطرناک‌ترین نبردهای تاریخ بشر» خواند و اظهار کرد: در این جنگ قطره‌ای خون ریخته نمی‌شود اما اندیشه‌ها به اسارت درمی‌آیند و هدف دشمن در این مصاف، به بردگی کشاندن فکری انسان‌ها و جایگزینی تفکر شیطانی به‌جای هویت فطری است.

دستمالچیان با تأکید بر برابری جایگاه جهاد فکری و فرهنگی با جهاد میدانی گفت: «وقتی رهبر انقلاب از جهاد تبیین سخن می‌گویند، یعنی باید برای مقابله با استحاله فکری و عقیدتی با تمام توان وارد میدان شویم و اگر در این عرصه فعال نباشیم، میراث‌های گران‌بهای فرهنگی کشور در معرض نابودی قرار می‌گیرد.

وی راه‌حل را در سه اقدام عملی دانست و ادامه داد: یادگیری گفتمان مقاومت، تولید محتوای مناسب و شناخت ذائقه نسل جوان تا بتوان آنان را در برابر تهاجم شناختی دشمن مصون نگه داشت و مخاطب امروز را باید شناخت و محتوایی تولید کرد که زبان و ذائقه او را پاسخ دهد.

سفیر سابق ایران در لبنان و اردن مقاومت را شیوه زیستن بشر مؤمن دانست و با طرح پرسش «مگر می‌شود بشر بدون مقاومت زنده بماند؟» تأکید کرد که تضادها از جمله تضاد حق و باطل ذاتاً در تاریخ وجود دارد و مأموریت اصلی انسان مؤمن ایستادگی در برابر جبهه کفر و استکبار است، عنوان کرد: سرتاسر زندگی انبیا نیز مصداق مقاومت بوده و تاریخ در حرکت و تکامل مقاومت معنا پیدا می‌کند نه در ایستایی.

دستمالچیان با اشاره به تجربه یاسر عرفات گفت: نمادهایی که در مقطعی سمبل مبارزه بودند، در غفلت گفتمانی به سازش و سقوط کشیده شدند؛ به‌عنوان نمونه او اشاره کرد عرفات که روزی نماد مبارزه با استکبار بود، با دشمن مذاکره کرد و در نهایت «مهره‌ای بی‌اثر» شد. این نکته را دستمایه‌ای برای لزوم اخلاص و پایبندی در مقاومت دانست و گفت مقاومتِ بی‌بنیانِ ایمانی و الهی به سازش منجر می‌شود.

وی تاریخ مقاومت منطقه را حول انقلاب اسلامی خط کشی کرد و اظهارکرد: از آغاز انقلاب اسلامی نقشه مبارزه با استکبار مشخص بوده است و هدف اصلی را «غده سرطانی صهیونیسم» است و تاریخ مقاومت با انقلاب اسلامی به دو دوره قبل و بعد تقسیم می‌شود؛ پیش از انقلاب گرچه مکتب‌ها و جریان‌هایی داعیه آزادی قدس داشتند، اما مقاومت بدون مبنای ایمانی و تشکیلاتی به نتیجه نرسید.

سفیر سابق ایران در لبنان و اردن به تجربه مقاومت لبنان اشاره و گفت: در سال ۱۹۸۲ که رژیم صهیونیستی بیروت را اشغال کرد، بسیاری پایان مقاومت را اعلام کردند اما اقدام شهیدان سید عباس موسوی و سید حسن نصرالله و بازگشت آنان با بیان عقاید و جهاد تبیینی، باعث احیای جبهه مقاومت شد و نتیجه این تحول عقیدتی و با پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران، آن شد که حزب‌الله در سال ۲۰۰۰ رژیم صهیونیستی را برای نخستین‌بار وادار به عقب‌نشینی از لبنان کرد.

دستمالچیان ادامه داد: بیش از چهل سال است که دشمن درصدد نابودی حزب‌الله بوده اما ناکام مانده است؛ این جریان حتی با از دست دادن فرماندهان نیز با تکیه بر ایمان و تشکیلات قوی، در برابر هفت لشکر تا دندان مسلح ایستادگی کرد.»

وی به جنگ ۳۳ روزه سال ۲۰۰۶ اشاره کرد و گفت: فرماندهی هوشمندانه سید حسن نصرالله هم در جنگ روانی و هم در میدان نظامی موجب شکست مجدد رژیم صهیونیستی شد و آن را برای سال‌ها در موضع دفاعی قرار داد.

سفیر سابق ایران در لبنان و اردن مقاومت را «هدیه صلح و آرامش» برای مردم منطقه خواند و شهادت سردارانی چون قاسم سلیمانی و سایر مجاهدان را سنگ بنای این دستاورد دانست.

وی همچنین به ویژگی‌های شخصیتی سید حسن نصرالله پرداخت و او را مصداق آیه «اشداء علی الکفار، رحماء بینهم» توصیف کرد؛ روحانی‌ای مبارز، سیاستمداری ژرف‌نگر، دشمن‌شناس، دارای تشکیلات منظم و سربازی وفادار به ولایت که نسل‌هایی از مبارزان را تربیت کرده است.

دستمالچیان بر ضرورت وحدت در گفتمان مقاومت تأکید کرد و گفت: ملت لبنان ملتی فکور و عمیق است و تغییر نظر در میان آنان دشوار است، اما سیدین شهیدین موسوی و نصرالله توانستند مردم را با ولی فقیه همراه کنند و امروز راهی جز ایستادگی پیگیر و وحدت در گفتمان مقاومت وجود ندارد، چرا که تنها از این طریق می‌توان استکبار را از پیش رو برداشت.

