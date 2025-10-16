نسل جوان را باید با جهاد فکری و فرهنگی از جنگ شناختی مصون نگه داشت

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دستمالچیان ظهر پنجشنبه در همایش «بشارت نصر» که در دانشگاه قم برگزار شد، با اشاره به مفهوم بصیرت و ضرورت آن در مسیر مقاومت، راهکارهای ماندگاری آموزه‌های شهدای مقاومت را تشریح کرد و گفت: آنچه را می‌خواهد مطرح کند «چگونگی پیمودن راه شهدای مقاومت» است و آن را در بُعد زمینی و میدانی توضیح خواهد داد.

سفیر سابق ایران در لبنان و اردن جنگ شناختی را یکی از «خطرناک‌ترین نبردهای تاریخ بشر» خواند و اظهار کرد: در این جنگ قطره‌ای خون ریخته نمی‌شود اما اندیشه‌ها به اسارت درمی‌آیند و هدف دشمن در این مصاف، به بردگی کشاندن فکری انسان‌ها و جایگزینی تفکر شیطانی به‌جای هویت فطری است.

دستمالچیان با تأکید بر برابری جایگاه جهاد فکری و فرهنگی با جهاد میدانی گفت: «وقتی رهبر انقلاب از جهاد تبیین سخن می‌گویند، یعنی باید برای مقابله با استحاله فکری و عقیدتی با تمام توان وارد میدان شویم و اگر در این عرصه فعال نباشیم، میراث‌های گران‌بهای فرهنگی کشور در معرض نابودی قرار می‌گیرد.

وی راه‌حل را در سه اقدام عملی دانست و ادامه داد: یادگیری گفتمان مقاومت، تولید محتوای مناسب و شناخت ذائقه نسل جوان تا بتوان آنان را در برابر تهاجم شناختی دشمن مصون نگه داشت و مخاطب امروز را باید شناخت و محتوایی تولید کرد که زبان و ذائقه او را پاسخ دهد.

سفیر سابق ایران در لبنان و اردن مقاومت را شیوه زیستن بشر مؤمن دانست و با طرح پرسش «مگر می‌شود بشر بدون مقاومت زنده بماند؟» تأکید کرد که تضادها از جمله تضاد حق و باطل ذاتاً در تاریخ وجود دارد و مأموریت اصلی انسان مؤمن ایستادگی در برابر جبهه کفر و استکبار است، عنوان کرد: سرتاسر زندگی انبیا نیز مصداق مقاومت بوده و تاریخ در حرکت و تکامل مقاومت معنا پیدا می‌کند نه در ایستایی.

دستمالچیان با اشاره به تجربه یاسر عرفات گفت: نمادهایی که در مقطعی سمبل مبارزه بودند، در غفلت گفتمانی به سازش و سقوط کشیده شدند؛ به‌عنوان نمونه او اشاره کرد عرفات که روزی نماد مبارزه با استکبار بود، با دشمن مذاکره کرد و در نهایت «مهره‌ای بی‌اثر» شد. این نکته را دستمایه‌ای برای لزوم اخلاص و پایبندی در مقاومت دانست و گفت مقاومتِ بی‌بنیانِ ایمانی و الهی به سازش منجر می‌شود.

وی تاریخ مقاومت منطقه را حول انقلاب اسلامی خط کشی کرد و اظهارکرد: از آغاز انقلاب اسلامی نقشه مبارزه با استکبار مشخص بوده است و هدف اصلی را «غده سرطانی صهیونیسم» است و تاریخ مقاومت با انقلاب اسلامی به دو دوره قبل و بعد تقسیم می‌شود؛ پیش از انقلاب گرچه مکتب‌ها و جریان‌هایی داعیه آزادی قدس داشتند، اما مقاومت بدون مبنای ایمانی و تشکیلاتی به نتیجه نرسید.

سفیر سابق ایران در لبنان و اردن به تجربه مقاومت لبنان اشاره و گفت: در سال ۱۹۸۲ که رژیم صهیونیستی بیروت را اشغال کرد، بسیاری پایان مقاومت را اعلام کردند اما اقدام شهیدان سید عباس موسوی و سید حسن نصرالله و بازگشت آنان با بیان عقاید و جهاد تبیینی، باعث احیای جبهه مقاومت شد و نتیجه این تحول عقیدتی و با پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران، آن شد که حزب‌الله در سال ۲۰۰۰ رژیم صهیونیستی را برای نخستین‌بار وادار به عقب‌نشینی از لبنان کرد.

دستمالچیان ادامه داد: بیش از چهل سال است که دشمن درصدد نابودی حزب‌الله بوده اما ناکام مانده است؛ این جریان حتی با از دست دادن فرماندهان نیز با تکیه بر ایمان و تشکیلات قوی، در برابر هفت لشکر تا دندان مسلح ایستادگی کرد.»

وی به جنگ ۳۳ روزه سال ۲۰۰۶ اشاره کرد و گفت: فرماندهی هوشمندانه سید حسن نصرالله هم در جنگ روانی و هم در میدان نظامی موجب شکست مجدد رژیم صهیونیستی شد و آن را برای سال‌ها در موضع دفاعی قرار داد.

سفیر سابق ایران در لبنان و اردن مقاومت را «هدیه صلح و آرامش» برای مردم منطقه خواند و شهادت سردارانی چون قاسم سلیمانی و سایر مجاهدان را سنگ بنای این دستاورد دانست.

وی همچنین به ویژگی‌های شخصیتی سید حسن نصرالله پرداخت و او را مصداق آیه «اشداء علی الکفار، رحماء بینهم» توصیف کرد؛ روحانی‌ای مبارز، سیاستمداری ژرف‌نگر، دشمن‌شناس، دارای تشکیلات منظم و سربازی وفادار به ولایت که نسل‌هایی از مبارزان را تربیت کرده است.

دستمالچیان بر ضرورت وحدت در گفتمان مقاومت تأکید کرد و گفت: ملت لبنان ملتی فکور و عمیق است و تغییر نظر در میان آنان دشوار است، اما سیدین شهیدین موسوی و نصرالله توانستند مردم را با ولی فقیه همراه کنند و امروز راهی جز ایستادگی پیگیر و وحدت در گفتمان مقاومت وجود ندارد، چرا که تنها از این طریق می‌توان استکبار را از پیش رو برداشت.