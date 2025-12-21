به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام عباسعلی گرزین، در همایش «بایسته‌های انسجام و اتحاد مقدس؛ تبیین آرایش جنگ رسانه‌ای دشمن» با تأکید بر ضرورت همگرایی نیروهای انقلابی در شرایط حساس کنونی اظهار کرد: اتحاد حول ولی‌فقیه باید به‌عنوان یک راهبرد بنیادین در جامعه اسلامی نهادینه شود.

وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حفظ انسجام، عقلانیت جمعی و حرکت در مسیر تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) هستیم.

گرزین با اشاره به جلوه‌های همبستگی امت اسلامی در جریان جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: در این مقطع شاهد بروز قدرت عظیمی از همدلی و همبستگی بودیم؛ تجربه‌ای که نشان داد پیوند قلوب مؤمنان، قدرتی می‌آفریند که دشمن از درک و مقابله با آن ناتوان است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری «شبکه مودت و خدمت» بیان کرد: اجتماع قلوب باید فراتر از ارتباطات ظاهری و جسمی باشد؛ انسجام پایدار زمانی محقق می‌شود که مؤمنان با اخلاص، صمیمیت و روحیه ایثار در کنار یکدیگر قرار گیرند.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی امروز در مسیر نزدیک شدن به قله پیشرفت قرار دارد، خاطرنشان کرد: طبیعی است که مسیر قله با سختی همراه باشد، اما این سختی‌ها نشانه پیشرفت و نزدیکی به پیروزی نهایی است و باید هوشیار باشیم تا دشمن نتواند انسجام و وحدت ملت ایران را هدف قرار دهد.