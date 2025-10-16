اورژانس: علت مسمومیت کارگران در شهرری در حال بررسی است

به گزارش خبرنگار مهر، شروین تبریزی بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: علت مسمومیت ۱۲ کارگر در شهرری در حال بررسی است.

وی با اشاره به اظهار نظر فرماندار ری مبنی بر اینکه مسمومیت کارگران غذایی و در پی مصرف کیک تولد فاسد بوده است، گفت: کادر درمان در بیمارستان در حال بررسی دقیق علت مسمومیت هستند.

سخنگوی اورژانس استان تهران اعلام کرد: اینکه علت مسمومیت مصرف مواد مخدر، استنشاق گاز منواکسیدکربن، گازهای سمی و یا هرچیز دیگر بوده است، هنوز تا این لحظه به طور دقیق مشخص نیست و به محض تشخیص دقیق اطلاع رسانی می‌شود.

پیش از این اورژانس استان تهران اعلام کرده بود، که دلیل مسمومیت کارگران در جنوب تهران استنشاقی بوده است، که این اظهار نظر با واکنش بیژن سلیمانپور، فرماندار ری مواجه شد، وی در جمع خبرنگاران با رد مسمومیت استنشاقی در محدوده میدان غنی‌آباد گفته بود: موضوع مطرح‌شده در فضای مجازی صحت ندارد و بررسی‌ها نشان داد کارگران یک دامداری در حوالی روستای غنی‌آباد دچار مسمومیت غذایی شده‌اند.

فرماندار ری توضیح داده بود: بر اساس بررسی‌های میدانی رئیس شبکه دامپزشکی، یکی از کارگران شب گذشته مقداری کیک تولد را برای پذیرایی از همکارانش به محل دامداری برده و در یخچال محل استراحت کارگران نگهداری کرده بود. صبح امروز کارگران از همان کیک که بر اثر نگهداری نادرست فاسد شده بود مصرف کردند و چند ساعت بعد علائم مسمومیت در آن‌ها بروز کرد.