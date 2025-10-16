به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از گفتگوی تلفنی طولانی مدت با ولادیمیر پوتین همتای روس خود خبر داد.

ترامپ درباره این تماس تلفنی گفت: در حال مکالمه تلفنی با رئیس جمهور پوتین هستم و این مکالمه طولانی در حال حاضر ادامه دارد.

رئیس جمهور آمریکا افزود: من و رئیس جمهور پوتین به محض تمام شدن این تماس تلفنی، مضمون و نتایج آن را به اطلاع شما خواهیم رساند.

کاخ کرملین هم گفتگوی تلفنی ترامپ و پوتین را تأیید کرده است.

نشریه آمریکایی اکسیوس پیشتر اعلام کرده بود که ترامپ و پوتین امشب و در آستانه نشست آمریکا و اوکراین در کاخ سفید، تلفنی گفتگو خواهند کرد.