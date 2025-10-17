استقلال خوزستان به دنبال شکستن طلسم ۷ ساله مقابل سپاهان

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های استقلال خوزستان و سپاهان اصفهان از هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، روز جمعه از ساعت ۱۹:۰۰ در ورزشگاه تختی آبادان برگزار خواهد شد. این مسابقه با قضاوت شهاب محمدی، داوری که طی پنج فصل اخیر هیچ‌یک از بازی‌های استقلال خوزستان و همچنین سپاهان را سوت نزده، برگزار می‌شود.

استقلال خوزستان که با عملکردی قابل‌قبول در فصل جاری در جایگاه پنجم جدول ایستاده، در این دیدار خانگی به دنبال شکستن طلسمی است که بیش از هفت سال پابرجا مانده؛ آخرین پیروزی این تیم برابر سپاهان به سال‌ها پیش بازمی‌گردد و حالا شاگردان این تیم جنوبی امیدوارند با حمایت هواداران آبادانی، این طلسم را در خانه بشکنند.

در سوی مقابل، سپاهان با وجود قرار گرفتن در رتبه دوازدهم جدول، آماری خیره‌کننده در بازی‌های خارج از خانه دارد؛ زردپوشان اصفهانی در ۲۲ دیدار اخیر خارج از خانه خود شکست‌ناپذیر بوده‌اند و این رکورد می‌تواند اعتمادبه‌نفس مضاعفی برای شاگردان این تیم به همراه داشته باشد.

یکی از چهره‌های تقابل دو تیم، مهدی شریفی مهاجم سپاهان است که با چهار گل زده در تقابل‌های پیشین با استقلال خوزستان، رکورددار گلزنی در این مصاف محسوب می‌شود.

این دیدار در شرایطی برگزار می‌شود که هر دو تیم برای بهبود جایگاه خود در جدول نیاز مبرم به امتیاز دارند و تقابل آمار، انگیزه و تاریخ، نوید یک مسابقه پرهیجان و تماشایی را می‌دهد.