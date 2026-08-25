به گزارش خبرنگار مهر، محمدعظیم ملک بعدازظهر سه شنبه در مراسم بهرهبرداری از فاز نخست پارک پیرچنار سنندج که همزمان با هفته دولت و هفته وحدت برگزار شد، اظهار کرد: جامعه امروز بیش از گذشته به فضاهایی برای آرامش، نشاط و شادابی نیاز دارد و توسعه امکانات ورزشی و تفریحی میتواند بخشی از این نیاز را تأمین کند.
وی افزود: توجه به ورزش نباید صرفاً در ساخت اماکن ورزشی خلاصه شود، بلکه باید زمینه حضور مردم در برنامهها و رویدادهای ورزشی نیز فراهم شود تا فعالیت بدنی به بخشی از زندگی روزمره شهروندان تبدیل شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کردستان با اشاره به طرحهای افتتاحشده در سنندج گفت: در کنار فاز نخست پارک پیرچنار، یک سایت ورزشی نیز به بهرهبرداری رسید و سالن آزادی سنندج پس از بازسازی بار دیگر آماده استفاده شد.
ملک ادامه داد: توسعه زیرساختهای ورزشی باید در محلات و مناطق مختلف شهر سنندج و دیگر شهرهای استان دنبال شود تا مردم دسترسی مناسبتری به فضاهای ورزشی و تفریحی داشته باشند.
وی با بیان اینکه ورزش آثار فراتر از سلامت جسمی دارد، عنوان کرد: افزایش مشارکت مردم در فعالیتهای ورزشی میتواند به تقویت روحیه اجتماعی و افزایش آستانه تحمل جامعه کمک کند؛ موضوعی که با توجه به فشارهای اقتصادی و مشکلات معیشتی، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کردستان تأکید کرد: همراهی دستگاههای اجرایی و مشارکت مردم در توسعه ورزش میتواند زمینهساز شکلگیری جامعهای بانشاطتر و سالمتر باشد.
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