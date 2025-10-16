به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی امیری عصر پنجشنبه در مراسم افتتاح پارک ۳۲ هکتاری نیشتمان در سنندج، با بیان اینکه کردستان سرزمین نجبا و مهد فرهنگ و تمدن است، از مردم این دیار به عنوان مردمانی با شرافت، هنر، و فضیلت یاد کرد و گفت: این پارک تنها یک مجموعه زیبا نیست، بلکه فضایی برای گفتگو، نشاط و تقویت پیوندهای اجتماعی است.

وی در سخنان خود خطاب به مردم کردستان اظهار داشت: ما به کردستان دلبسته‌ایم چرا که این سرزمین با تاریخ غنی و مردمان نجیب خود همیشه در ایران و جهان به عنوان مهد فرهنگ شناخته شده است و امروز این پارک به مردم کردستان اهدا شده است تا فضایی برای امید و نشاط برای فرزندان این دیار فراهم کند.

وزیر میراث فرهنگی بیان کرد: باور داریم هیچ شانسی جز خدمت به مردم نداریم و از شرایط مردم باخبریم و شرایط سخت معیشت مردم را درک می‌کنیم.

دولت همزمان پیگیر مقاومت، معیشت و توسعه زیرساخت‌هاست

وی در ادامه با اشاره به شرایط سخت معیشتی مردم افزود: دولت به‌طور همزمان در چند جبهه فعال است، از یک سو باید در برابر دشمنان مقاومت کنیم و از سوی دیگر باید معیشت مردم را تقویت کرده و زیرساخت‌های کشور را توسعه دهیم و دولت ایران، از هر قوم و مذهبی، با همدلی و یکپارچگی، در برابر چالش‌ها ایستاده است.

وی تصریح کرد: امروز دو استراتژی مقاومت در برابر زورگویی‌های دشمن و مذاکره برای تأمین منافع ملت را در دولت پیش گرفته‌ایم و باید گفت ایران و ایرانی تسلیم ناپذیری هستند.

صالحی امیری تصریح کرد: مردم بیش از هر زمانی به نشاط نیاز دارند و یاس و ناامیدی در جامعه خطرناک است چ ایجاد پارک نیشتمان فضایی برای گفتگوی مردم و ایجاد نشاط و آرامش برای آنها در سنندج است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تأکید بر اهمیت توسعه گردشگری در استان کردستان گفت: این پارک بخشی از یک پروژه بزرگ‌تر برای توسعه گردشگری در استان است و کردستان باید به عنوان مقصد گردشگری ایرانیان و جهانیان معرفی شود.

صالحی امیری با بیان اینکه هر روستا یک بوم‌گردی است، اعلام کرد: اینجا باید به مکان‌های گردشگری و بوم‌گردی تبدیل شود تا گردشگران از سراسر ایران و جهان بتوانند جاذبه‌های فرهنگی و هنری این دیار را از نزدیک لمس کنند.

پارک نیشتمان نمادی از دوستی و امید در کردستان است

وی توسعه کردستان را توسعه ایران خواند و تأکید کرد: کردستان بیش از هر زمان دیگری به نشاط و امید نیاز دارد و این پارک نه تنها به عنوان یک فضای سبز، بلکه به عنوان نمادی از همدلی، دوستی و امید برای مردم این منطقه خواهد بود.

افتتاح پارک نیشتمان، که با هدف ایجاد فضایی برای تفریح، آموزش و تعامل اجتماعی طراحی شده است، به عنوان یکی از پروژه‌های بزرگ فرهنگی و گردشگری استان کردستان، آغازگر گام‌های جدیدی در راستای جذب گردشگران و ارتقای کیفیت زندگی مردم این دیار خواهد بود.