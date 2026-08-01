اعزام ۴ هزار و ۷۸۹ زائر اربعین حسینی از چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مالکی، اظهار کرد: از ۲۵ تیرماه تا پایان روز نهم مردادماه ۱۴۰۵، در مجموع ۱۶۰ سفر توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافربری استان انجام شده که در نتیجه آن ۴ هزار و ۷۸۹ زائر به مرزهای مهران، شلمچه و چذابه اعزام شده‌اند.

وی افزود: در این مدت ۷۶ سفر اتوبوسی به مقصد مرز مهران انجام شد که طی آن ۲ هزار و ۴۸۲ زائر جابه‌جا شدند.همچنین ۶۵ سفر اتوبوسی به مقصد مرز شلمچه با جابه‌جایی ۲ هزار و ۲۱۵ زائر انجام شد.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: علاوه بر این، ۱۷ سفر سواری عمومی به مقصد مرز شلمچه با جابه‌جایی ۶۰ زائر و ۲ سفر مینی‌بوسی به مقصد مرزهای شلمچه و چذابه با انتقال ۳۳ زائر انجام شده است.

مالکی با تأکید بر آمادگی کامل ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی گفت: با برنامه‌ریزی انجام‌شده، نظارت مستمر بر فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل، پایانه‌های مسافربری و ناوگان اعزامی ادامه دارد تا زائران بتوانند سفری ایمن، آرام و شایسته را تجربه کنند.

وی در پایان از تلاش رانندگان، شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری، عوامل اجرایی و دست‌اندرکاران خدمت‌رسانی به زائران قدردانی کرد و افزود: خدمات‌رسانی ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان تا پایان بازه زمانی سفرهای اربعین حسینی با تمام ظرفیت ادامه خواهد داشت.