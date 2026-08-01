به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غفوری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه و منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه با صدور پیامی مشترک، شهادت سرهنگ خلبان شهید یونس حاجی‌عزیزی از خلبانان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و شهید محمدامین رستمی جلیلیان از پاسداران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تسلیت و تبریک گفتند.

در این پیام آمده است: شهادت پرافتخار سرهنگ خلبان شهید یونس حاجی‌عزیزی و شهید محمدامین رستمی جلیلیان که در پی حملات ددمنشانه و جنایتکارانه دشمن آمریکایی به وقوع پیوست، به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی، خانواده‌های معظم شهدا، همرزمان آنان و مردم شریف استان کرمانشاه تبریک و تسلیت گفته می‌شود.

در ادامه این پیام، ایثار، شجاعت و مجاهدت این دو شهید در دفاع از عزت، استقلال و امنیت کشور، برگ زرینی در تاریخ پرافتخار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران توصیف شده و تأکید شده است که خون پاک این شهیدان، اراده ملت ایران را در مسیر مقاومت و دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی استوارتر خواهد کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار کرمانشاه همچنین با اشاره به اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرده‌اند که نیروهای مسلح کشور با صلابت و اقتدار، پاسخی درخور و پشیمان‌کننده به این تجاوز خواهند داد.

در بخش دیگری از این پیام آمده است: به فضل الهی، سرانجام این نبرد، شکست و خواری دشمنان آمریکایی-صهیونیستی و حامیان منطقه‌ای آنان خواهد بود و ملت ایران با اتکا به ایمان، وحدت و توان بازدارندگی خود، همچون گذشته از این آزمون تاریخی نیز سربلند خارج خواهد شد.

در پایان این پیام، نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار کرمانشاه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این دو شهید والامقام، بر زنده ماندن راه و آرمان شهدای انقلاب اسلامی و دفاع از عزت و امنیت کشور تأکید کرده‌اند.