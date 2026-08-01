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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۴۲

تصمیم جدید درباره پرونده چادرملو/ اعزام هیئت مشترک به AFC

تصمیم جدید درباره پرونده چادرملو/ اعزام هیئت مشترک به AFC

سخنگوی فدراسیون فوتبال از توافق برای اعزام هیئتی متشکل از نمایندگان فدراسیون و باشگاه چادرملو به مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرمهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال پس از جلسه رئیس و مدیران فدراسیون و باشگاه چادرملو با وزیر ورزش و جوانان اظهار کرد: در این جلسه درباره موضوع باشگاه چادرملو به‌عنوان باشگاهی که قهرمان تورنمنت سه جانبه اخیر شد بحث و تبادل‌نظر صورت گرفت. مقرر شد هفت مکاتبه‌ای که فدراسیون فوتبال با AFC داشته در اختیار باشگاه چادرملو و افکار عمومی قرار گیرد

وی افزود: مقرر شد هیاتی متشکل از فدراسیون فوتبال و باشگاه چادرملو راهی مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا شوند تا به‌صورت میدانی مواردی را که با AFC مکاتبه شده با مقامات کنفدراسیون فوتبال آسیا در میان بگذارند. نتایج این اقدامات به‌صورت کامل از مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد مطلب 6905472

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