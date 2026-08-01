زورآوند: هوای گرم تا پایان هفته در کرمانشاه ماندگار است

علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت جوی استان، اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین دادههای هواشناسی، با افزایش رطوبت در جو منطقه، هوای استان طی هفته جاری غالباً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات نیز افزایش ابر، بهویژه در نواحی غربی، همراه با وزش باد پیشبینی میشود.
وی افزود: تقویت نسبی جریانهای غربی، بهخصوص در ساعاتی از امشب و روز یکشنبه و همچنین در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، میتواند موجب نفوذ غبار رقیق به جو نواحی مرزی استان شود و کاهش نسبی کیفیت هوا در این مناطق دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به وضعیت دمای هوا، تصریح کرد: با توجه به تغییرات ناچیز در میانگین دما، انتظار میرود هوای گرم تا پایان هفته در بیشتر نقاط استان ماندگار باشد و تغییر محسوسی در دمای هوا رخ ندهد.
زورآوند با بیان اینکه مناطق غربی استان همچنان گرمترین نقاط کرمانشاه هستند، گفت: در شبانهروز گذشته شهرستانهای قصرشیرین و سرپلذهاب با ثبت دمای ۴۸ درجه سانتیگراد گرمترین نقاط استان بودند و پس از آن گیلانغرب با ۴۵ درجه سانتیگراد قرار گرفت.
وی در پایان از شهروندان، بهویژه سالمندان، کودکان، بیماران و افرادی که ناچار به فعالیت در فضای باز هستند، خواست با توجه به تداوم گرمای هوا و احتمال بروز گرد و غبار رقیق در نواحی مرزی، توصیههای هواشناسی و بهداشتی را رعایت کنند.
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