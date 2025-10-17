همایش ورزش و نشاط خانوادگی در سلسله برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد دیناروند در سخنانی با اشاره به برنامههای هفته تربیتبدنی در لرستان، اظهار داشت: دوره مربیگری سطح یک جهانی تنیسرویمیز برای نخستینبار در استان و به میزبانی شهرستان دورود یکی از این برنامهها است.
وی با اشاره به میزبانی لرستان برای مسابقات کشتی پهلوانی کارگران کشور و اردوی تیم ملی والیبال نشسته، عنوان کرد: در راستای اجرای دستورالعملهای وزارت ورزش و جوانان، طرح پیکرسنجی و آزمونهای آمادگی جسمانی بانوان در نقاط مختلف استان نیز یکی دیگر از این برنامهها است.
مدیرکل ورزش و جوانان لرستان در ادامه سخنان خود با اشاره به افتتاح طرحهای ورزشی در استان طی این هفته، گفت: افتتاح یک طرح ورزشی ویژه زندانیان در بند نیز از دیگر اقدامات مهم این ایام بود که باهدف بازتوانی اجتماعی و ارتقا سلامت روان و جسم زندانیان انجام شد.
دیناروند با اشاره به برگزاری همایش ورزش و نشاط خانوادگی در شهرستان سلسله، افزود: مراسم روز ملی پارالمپیک و اعزام تیمهای ورزشی به رویدادهای استعدادهای برتر کشور از دیگر برنامههایی است که با استقبال بسیار خوب مردم و جامعه ورزش همراه شده است.
وی با اشاره به برنامه کاشت نهال در مجموعه ورزشی «سبزی پرور» خرمآباد، گفت: در این راستا ۵۰ نهال بهصورت نمادین و دو هزار نهال طی برنامه زمانبندی کاشته خواهند شد.
نظر شما