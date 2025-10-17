مرادی: تقویم ورزشی وزارت نیرو در ۲۵ رشته تهیه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد مرادی پیش از ظهر جمعه در حاشیه مسابقات سراسری والیبال برادران وزارت نیرو در گفتگو با خبرنگاران گفت: مسابقات سراسری والیبال وزارت نیرو با حضور تیم‌های صنعت آب و برق وزارت نیرو در سطحی بالا و با مشارکت نزدیک به ۳۰۰۰ نفر از همکاران در حال برگزاری است. این رویدادها در راستای حفظ آمادگی جسمانی و توان پرسنل صنعت آب و برق برای ارائه خدمات بهتر به هموطنان عزیز و تقویت سلامت کارکنان برگزار می‌شود.

مرادی در ادامه افزود: این برنامه‌ها از اردیبهشت ماه آغاز شده و تا بهمن ماه ادامه خواهد داشت. در طول این مدت، نزدیک به ۳۰۰۰ نفر از کارکنان وزارت نیرو در رشته‌های مختلف ورزشی شرکت خواهند کرد. رشته فوتسال به عنوان رشته‌ای با اهمیت ویژه در برنامه‌های وزارت نیرو قرار دارد و والیبال نیز به عنوان یکی از رشته‌های پرطرفدار در بین همکاران، امروز با کیفیت بالا برگزار شد.

وی تأکید کرد: هدف از برگزاری این مسابقات ارتقای سلامت جسمانی کارکنان صنعت آب و برق است که در نهایت به بهبود خدمات‌رسانی به مردم و کاهش هزینه‌های درمانی برای وزارت نیرو کمک خواهد کرد. طبق برآوردها، هزینه‌های درمانی این برنامه‌ها برای خانواده‌های کارکنان به میزان تقریبی ۷,۰۰۰ میلیارد تومان خواهد بود که نشان‌دهنده تأثیر مثبت چنین برنامه‌هایی در کاهش هزینه‌های درمانی و افزایش سلامت کارکنان است.

دبیر شورای مرکزی ورزش وزارت نیرو همچنین از مسئولیت‌پذیری رئیس هیئت مدیره وزارت نیرو، در میزبانی از این دوره از مسابقات قدردانی کرد و گفت: بابایی و تیم برگزارکننده با وجود محدودیت‌های متعدد، توانستند این رویداد را با بهترین کیفیت برگزار کنند. این دوره از مسابقات در شرایطی برگزار شد که وزارت نیرو با محدودیت‌های فراوانی روبرو بود، اما این محدودیت‌ها مانع از برگزاری با کیفیت و موفقیت‌آمیز این رویداد نشد.

مرادی ادامه داد: برگزاری مسابقات والیبال و سایر رویدادهای ورزشی در وزارت نیرو، نه تنها موجب تقویت ارتباطات اجتماعی و همبستگی میان کارکنان می‌شود، بلکه به ارتقای روحیه همکاری و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به مردم نیز کمک خواهد کرد. این برنامه‌ها به‌ویژه با توجه به مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نیرو، به تقویت فضای سالم و پرانرژی در بین کارکنان و خانواده‌هایشان کمک می‌کند.

وی در پایان اظهار داشت: این رویدادها به ما نشان می‌دهد که ایجاد فضای ورزشی و سالم در محیط‌های کاری می‌تواند تأثیرات مثبتی بر سلامت جسمانی و روحی کارکنان بگذارد و همچنین در راستای کاهش هزینه‌های درمانی و بهبود کیفیت زندگی آنها گام‌های مؤثری برداشته شود.

مسابقات سراسری والیبال برادران وزارت نیرو با حضور ۲۶ تیم و تا ۳۰ مهر ماه ادامه دارد.