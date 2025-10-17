به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان از روز شنبه ۲۸ مهرماه تا سه‌شنبه اول آبان‌ماه ۱۴۰۴ در شهر نوی‌ساد کشور صربستان برگزار خواهد شد. تیم ملی ایران با ترکیبی از استعدادهای جوان و آینده‌دار، امشب تهران را به مقصد صربستان ترک کرد تا در این آوردگاه جهانی به مصاف حریفان قدرتمند برود.

در این میان، حضور چند چهره شاخص از استان خوزستان در ترکیب اعزامی، بار دیگر جایگاه این استان را به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی کشتی فرنگی کشور تثبیت کرده است. آرمین شمسی‌پور، احمدرضا محسن‌نژاد، ایمان محمدی، اهورا بویری، ابوالفضل مهمدی و محمدهادی صیدی، شش فرنگی‌کار جوان خوزستانی هستند که با لباس تیم ملی، عازم رقابت‌های جهانی شده‌اند.

همچنین پرویز زیدوند، مربی باتجربه و خوزستانی تیم ملی، هدایت این کاروان را برعهده دارد تا با دانش فنی و تجربه خود، زمینه‌ساز موفقیت شاگردانش در سطح جهانی باشد.