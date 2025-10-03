به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، در شانزدهمین قسمت از فصل دوم برنامه «کافه مستند»، مستند «ارث مادری» محصول مرکز مستند سفیر فیلم، به کارگردانی محسن آقایی امروز جمعه ۱۱ مهر ساعت ۱۵ روی آنتن شبکه افق می‌رود و پس از آن میز نقد مستند با اجرای محسن یزدی و با حضور کارگردان اثر و سعید سبحانی برپا می‌شود.

مستند «ارث مادری»، با موضوع چالش‌های مسکن و شهرسازی در دو دهه اخیر در ایران، به بررسی ایده واگذاری زمین برای ساخت مسکن توسط مردم اشاره دارد که می‌تواند تحول جدی در حوزه مسکن در ایران باشد.

بخش بعدی برنامه با اجرای نرگس مهراجی به اخبار مستند در هفت روز اخیر اختصاص دارد و پس از آن مستر کلاس مصطفی رزاق کریمی با عنوان «من فاقد احساسم» برگزار می‌شود.

فصل دوم برنامه «کافه مستند» با اجرای محسن یزدی، تهیه‌کنندگی مهدی انصاری و سردبیری نگین ریاضی در حال پخش است که هر جمعه ساعت ۱۵ روی آنتن می‌رود و تکرار آن سه‌شنبه شب ساعت ۲۱ است.