۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۲۹

علی عسگریان: دمای هوای اصفهان طی ۵ روز آینده ۲ درجه کاهش می‌یابد

اصفهان- کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: دمای هوای استان طی پنج روز آینده بین یک تا ۲ درجه سلسیوس کاهش خواهد داشت.

حجت‌الله علی عسگریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، تا اواسط هفته آینده جوی به نسبت پایدار در اغلب مناطق استان حاکم است و پدیده غالب غبار صبحگاهی در شهرهای پرجمعیت استان پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه دما طی ۵ روز آینده یک تا ۲ درجه کاهش خواهد داشت، افزود: بیشینه دمای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۲ درجه و کمینه آن در خنک‌ترین ساعات بامداد فردا به ۱۳ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان اضافه کرد: بوئین میاندشت با دمای صفر درجه خنک‌ترین منطقه استان طی ساعات پیش رو خواهد بود.

