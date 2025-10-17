حجت‌الله علی عسگریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، تا اواسط هفته آینده جوی به نسبت پایدار در اغلب مناطق استان حاکم است و پدیده غالب غبار صبحگاهی در شهرهای پرجمعیت استان پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه دما طی ۵ روز آینده یک تا ۲ درجه کاهش خواهد داشت، افزود: بیشینه دمای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۲ درجه و کمینه آن در خنک‌ترین ساعات بامداد فردا به ۱۳ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان اضافه کرد: بوئین میاندشت با دمای صفر درجه خنک‌ترین منطقه استان طی ساعات پیش رو خواهد بود.