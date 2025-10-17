به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی اردبیل ظهر جمعه در تشریح هوای استان اردبیل اعلام کرد: بر پایه آخرین خروجی مدلهای پیشبینی عددی وضع هوا امروز (جمعه، ۲۵ مهر)، با افزایش شارش رطوبت دریای خزر، جو استان نسبتاً ناپایدار میشود و دمای هوا بهصورت نسبی کاهش مییابد.
آسمانی ابری و گاهی مهآلود، بیشتر مناطق استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد و در برخی ساعات، بارش خفیف باران و یا بارانریزه انتظار میرود. ضمناً اختلال موقت در عملیات پروازی فرودگاههای استان به دلیل کاهش دید افقی و پایین بودن پایه ابر وجود دارد.
تا صبح شنبه (۲۶ مهر)، ابرناکی، رخداد مه و احتمال بارش پراکنده در استان تداوم خواهد داشت، اما از ظهر به تدریج میزان ابرناکی در اکثر مناطق استان کاسته خواهد شد. اما دمای هوا تغییرات قابل ملاحظهای نسبت به روز جمعه نخواهد داشت.
یکشنبه و دوشنبه (۲۷ و ۲۸ مهر)، جو استان پایدار خواهد بود و آسمانی غالباً صاف همراه با افزایش دمای هوا برای روزهای مذکور پیشبینی میشود. البته در روز یکشنبه، رخداد مه صبحگاهی در برخی از مناطق استان احتمال میرود.
تا بعد از ظهر روز سه شنبه (۲۹ مهر) جو استان به تدریج پایدار است ولی از عصر روز سه شنبه مجدداً جریانات مرطوب خزری در استان تقویت شده، ضمن کاهش دمای هوا، بر میزان ابرناکی افزوده شده و در برخی از ساعات اواخر روز سه شنبه شاهد رخداد مه و بارش باران خواهیم بود.
