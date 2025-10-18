به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی عصر شنبه در حاشیه سفر به جزیره قشم، اظهار داشت: آنچه دیروز در مراسم جهانی شدن روستای سهیلی شاهد بودیم و گفت‌وگوهای امروز، الگویی برای حمایت از تمامی روستاهای استان اعم از محروم و دارای قابلیت است.

وی با بیان اینکه الگوی سهیلی قابل تکثیر در سراسر استان است، افزود: استان ما دارای ۱۶۵ روستای ساحلی با مزیت‌های بسیار متنوع است که می‌توانند با الگویی مناسب به رشد و توسعه برسند.

آشوری تازیانی با اشاره به اهمیت توسعه روستایی، خاطرنشان کرد: هدف ما اقتصادی کردن روستاهاست که به معنای ایجاد اشتغال پایدار در آنهاست. بر اساس اشتغال پایدار، ثبات و پایداری جمعیت در روستاها شکل می‌گیرد.

وی تاکید کرد: باید تلاش کنیم این پایداری را با اقتصاد پویای روستایی تقویت کنیم. هرجا پویایی اقتصادی وجود داشت، پایداری هم هست و هرجا این پویایی به هر دلیلی دچار چالش شود، میل به مهاجرت بیشتر می‌شود.