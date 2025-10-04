به گزارش خبرگزاری مهر، عباس رئیسی با اعلام این خبر گفت: عملیات اجرایی فاز نخست طرح توسعه زیرساخت‌های گردشگری در روستای سهیلی به پایان رسیده است. در این مرحله، تسطیح و ریگلاژ زمین و اجرای سنگ‌فرش ورودی و معابر گردشگری به متراژ ۱۳۰۰ مترمربع انجام شده است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: اعتبار اجرای این طرح ۲۰ میلیارد ریال و از محل اعتبارات ملی تأمین شده است.

او با اشاره به ظرفیت بالای این روستا در جذب گردشگران داخلی و خارجی تصریح کرد: روستای سهیلی یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری طبیعی جزیره قشم است و در مسیر بازدید از جاذبه‌هایی همچون جنگل‌های حرّا و تالاب خوران قرار دارد؛ از این‌رو توسعه زیرساخت‌های آن نقش مهمی در افزایش ماندگاری گردشگران و رونق اقتصادی جامعه محلی ایفا می‌کند.

رئیسی همچنین با اشاره به جایگاه ویژه سهیلی در گردشگری جزیره قشم اظهار کرد: روستای سهیلی به‌عنوان یکی از روستاهای گردشگرپذیر و واجد ظرفیت ثبت در فهرست روستاهای جهانی گردشگری شناخته می‌شود و با تکمیل زیرساخت‌ها، شرایط لازم برای معرفی در این سطح فراهم خواهد شد.