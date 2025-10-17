حمایت میلیونی مردم یمن از فرمانده شهید ستاد ارتش این کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المسیره، ملت یمن در بیانیه پایانی راهپیمایی میلیونی خود تصریح کردند: ما به عنوان مردم یمن با افتخار و سربلندی، شهادت فرمانده بزرگ جهادی، سپهبد محمد عبد الکریم الغماری، رئیس ستاد کل ارتش را تسلیت می‌گوییم.

در بیانیه پایانی این راهپیمایی آمده است که شهید الغماری نقش بزرگی در تحمیل شکست خفت‌بار به آمریکا و انگلیس در دریا و همچنین به دشمن صهیونیستی در طول دو سال جنگ داشت.

ملت یمن یاد و خاطره فرماندهان شهید را گرامی داشته و به صورت ویژه از شهید یحیی سنوار یاد کرده و با شهدا عهد بستند که بدون تردید و عقب‌نشینی در همان مسیر گام بردارند.

در این بیانیه بر ثبات مواضع اصولی ایمانی، اخلاقی و انسانی ملت یمن در قبال غزه و در قبال مسئله اول امت یعنی فلسطین و مسجد مبارک الاقصی تأکید شده است.

این بیانیه همچنین خاطرنشان کرد که ملت یمن با تمام توجه تحولات غزه را زیر نظر خواهند داشت و در صورت بازگشت دشمن به خیانت یا نقض عهد خود، آماده بازگشت به جبهه پشتیبانی هستند.

مردم یمن همچنین در تجمع میلیونی خود ملت‌های امت اسلام را به بازگشت صادقانه و عملی به قرآن کریم به عنوان نور و هدایت الهی فرا خواندند.