۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۵۵

سفر هیئت طالبان به قطر برای بحث درباره آتش‌بس با پاکستان

یک مقام دولت موقت افغانستان گفت که هیئتی از این کشور فردا جمعه برای بحث درباره آتش‌بس با پاکستان و حل مسائل معوقه با این کشور به دوحه قطر سفر خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یک مقام دولت موقت افغانستان گفت که هیئتی از این کشور فردا جمعه برای گفتگو در مورد تمدید آتش‌بس با پاکستان به دوحه می‌رود.

این مقام دولت طالبان در ادامه مصاحبه با الجزیره افزود هیئتی که به دوحه می‌رود، درباره راه‌های حل مسائل معوقه با پاکستان گفتگو خواهد کرد.

بر اساس گزارش رسانه ها، پاکستان نیز برای سفر یک هیئت این کشور به پایتخت قطر اعلام آمادگی کرده است.

این خبر در حالی است که سخنگوی دولت موقت افغانستان مدعی شد که پاکستان آتش بس بین دو طرف را نقض و خاک این کشور را هدف حمله خمپاره ای قرار داده است.

این مقام ارشد دولت طالبان در مصاحبه با الجزیره افزود: از پاکستان می خواهیم که به آتش بس پایبند باشد، در غیر این صورت عواقب آن به عهده این کشور خواهد بود.

خبرگزاری فرانسه هم به نقل از یک منبع پزشکی اعلام کرد که قبل از برقراری آتش بس بین افغانستان و پاکستان، ۴۰ غیرنظامی در درگیری های مرزی بین دو کشور کشته شده اند.

