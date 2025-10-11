راهیان نور فرصتی برای تبیین فرهنگ دفاع مقدس در میان نسل جوان است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد هماهنگی و پشتیبانی اردوهای راهیان نور استان قم به ریاست اکبر بهنامجو، استاندار قم، و با حضور مسئولان دستگاههای اجرایی، فرهنگی و نظامی، شامگاه شنبه در سالن جلسات امامجواد (ع) استانداری برگزار شد.
در این نشست، روند اجرای اردوهای راهیان نور در سال گذشته و برنامههای پیشرو مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی برای ارتقای کیفی و محتوایی این برنامهها در سطح استان اتخاذ شد.
استاندار قم در سخنانی ضمن تقدیر از تلاش مجموعههای فعال در برگزاری کاروانهای راهیان نور گفت: این حرکت عظیم فرهنگی، زمینهساز آشنایی عمیق نسل جوان با تاریخ دفاع مقدس و روحیه ایثار و مقاومت ملت ایران است.
وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه راهیان نور کانون معرفت است، اظهار کرد: این اردوها نهتنها برای افراد مذهبی و انقلابی، بلکه برای تمام جوانانی که کمتر با فضای جبهه و ارزشهای دفاع مقدس آشنا هستند، تجربهای تأثیرگذار، تربیتی و تحولآفرین محسوب میشود.
بهنامجو افزود: بسیاری از جوانانی که در این اردوها شرکت کردهاند، پس از بازدید از مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور، دچار تحول در نگرش و بینش معنوی خود شدهاند و همین موضوع نشاندهنده برکت و اثرگذاری معنوی این سفرهاست.
وی با بیان اینکه راهیان نور فعالیتی فرهنگی، سالم و اثربخش در حوزه جوانان است، تصریح کرد: استمرار و گسترش این حرکت نیازمند همافزایی همه دستگاههای فرهنگی و اجرایی استان است تا زمینه حضور پرشورتر دانشآموزان، دانشجویان و اقشار مختلف مردم فراهم شود.
استاندار قم همچنین از عملکرد مطلوب مجموعههای همکار در برگزاری کاروانهای راهیان نور در سال گذشته تقدیر کرد و گفت: به همت سپاه استان، شهرداری قم، ادارهکل آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، دانشگاهها و سایر نهادهای همکار، اردوها با برنامهریزی دقیق، رعایت ایمنی کامل و دستاوردهای فرهنگی قابل توجه برگزار شد.
وی ادامه داد: رویکرد اصلی استان قم در سال جاری، تمرکز بر ارتقای محتوای فرهنگی و آموزشی اردوها، تقویت روایتگری میدانی و بهرهگیری از ظرفیت هنری و رسانهای جوانان خواهد بود تا نسل امروز بیش از پیش با فرهنگ ایثار و مقاومت آشنا شود.
بهنامجو اظهار کرد: استانداری قم با همکاری نهادهای فرهنگی و دفاعی، تمام ظرفیت خود را برای تقویت این حرکت عظیم فرهنگی به کار خواهد گرفت و تلاش میکند تا قم همچنان در زمره استانهای پیشرو در اجرای اردوهای راهیان نور باقی بماند.
قم – استاندار قم با تأکید بر اهمیت تداوم اردوهای راهیان نور، گفت: این اردوها بستری مؤثر برای آشنایی نسل جوان با ارزشهای ایثار، شهادت و فرهنگ والای دفاع مقدس است.
به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد هماهنگی و پشتیبانی اردوهای راهیان نور استان قم به ریاست اکبر بهنامجو، استاندار قم، و با حضور مسئولان دستگاههای اجرایی، فرهنگی و نظامی، شامگاه شنبه در سالن جلسات امامجواد (ع) استانداری برگزار شد.
نظر شما