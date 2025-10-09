به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر خواجهدلویی رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور، ظهر پنجشنبه در دیدار با اکبر بهنامجو استاندار قم که در محل استانداری برگزار شد، بر آمادگی کامل این نهاد برای اجرای طرحهای توسعهای و عمرانی در سطح استان قم تأکید کرد.
وی در این نشست که با محور بررسی روند اجرای طرحهای هادی، پروژههای بهسازی و آسفالت معابر روستایی و برنامههای مسکن محرومان برگزار شد، با اشاره به جایگاه ممتاز قم در کشور و جهان اسلام اظهار کرد: قم خاستگاه انقلاب اسلامی و پایگاه اندیشه و مرجعیت شیعه است و خدمت در این استان، افتخاری برای مجموعه بنیاد مسکن به شمار میرود.
خواجهدلویی ضمن تقدیر از اهتمام استاندار قم به توسعه زیرساختهای روستایی، تصریح کرد: با توجه به پیگیریهای انجامشده و پیشنهاد اختصاص اعتبارات ویژه برای این بخش از سوی استاندار، قم بهعنوان نخستین استان کشور در اجرای کامل طرحهای هادی و آسفالت روستاها معرفی خواهد شد.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور با اشاره به سیاستهای حمایتی دولت در حوزه عمران روستایی افزود: بنیاد مسکن با پشتیبانی وزارت راه و شهرسازی و همراهی استانداری قم، آماده است پروژههای مرتبط با تأمین مسکن اقشار کمدرآمد، نوسازی بافتهای فرسوده شهری و تکمیل زیرساختهای عمرانی در مناطق روستایی را با شتاب بیشتری اجرا کند.
وی ادامه داد: تحقق این اهداف مستلزم همکاری همه دستگاههای اجرایی و استمرار حمایتهای استانی است تا بتوان در کوتاهترین زمان ممکن چهره عمرانی روستاهای قم را متحول ساخت و کیفیت زندگی روستاییان را ارتقا داد.
