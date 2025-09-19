نفرات برتر مسابقات انتخابی تیم ملی کوراش در بجنورد معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات انتخابی مدعیان تیم ملی کوراش در رده سنی بزرگسالان جمعه به میزبانی کمپ تیم‌های ملی کوراش در بجنورد و به یاد شادروان استاد رضا مهنان برگزار شد.

داریوش خسرویار، در حاشیه این رقابت‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این مسابقات با حضور کوراش‌کاران برتر کشور برگزار شد و در پایان، ورزشکاران برتر اوزان مختلف معرفی شدند.

وی در ادامه افزود: در وزن ۶۰ کیلوگرم محمدکاظم براتی از خراسان شمالی قهرمان شد، رضا مصرزاده از خراسان رضوی در جایگاه دوم ایستاد و محسن صفری و مبین نظری از خراسان رضوی مشترکاً سوم شدند.

رییس انجمن کوراش بیان کرد: در وزن ۶۶ کیلوگرم حمید چادرنشین از خراسان شمالی مقام نخست را کسب کرد، امیرحسین روحانی از خراسان رضوی دوم شد و حمیدرضا کارگر از خراسان رضوی و حسن پولادی از البرز مشترکاً سوم شدند.

خسرویار تصریح کرد: در وزن ۷۳ کیلوگرم اصغر باغچقی از خراسان شمالی اول شد، مهران محمدی بریمانلو دوم شد و سهراب رخشان از خراسان شمالی و حمیدرضا پاپی از اصفهان سومدر وزن ۸۱ کیلوگرم مهدی فتحی‌پور از اصفهان قهرمان شد، رضا پارسی‌پارساپور از خراسان شمالی دوم شد و مجتبی علی‌اکبری از خراسان شمالی و علی زحمتکش از خراسان رضوی سوم شدند.

وی تصریح کرد: در وزن ۹۰ کیلوگرم مصطفی اسکندری از خراسان رضوی به مقام نخست رسید، محمد ولی‌پور از خراسان رضوی دوم شد و محمدرضا سعیدی از تهران و علی نیکوسیرت از خراسان رضوی سوم شدند.

رییس انجمن کوراش اظهار کرد: در وزن ۱۰۰ کیلوگرم صادق آذرنگ از خراسان شمالی اول شد، محمد اعتمادی از خراسان رضوی دوم شد و محمد مرگان از خراسان شمالی و محمدمهدی پیرزه از خراسان رضوی سوم شدند.

خسرویار گفت: در وزن ۱۲۰ کیلوگرم مسعود قوی‌بازو از خراسان رضوی قهرمان شد، حمیدرضا ملک‌زاده از تهران دوم شد و دانیال نظری و الیاس حسینی از خراسان رضوی مشترکاً سوم شدند.

وی تصریح کرد: در وزن مثبت ۱۲۰ کیلوگرم فرزین شاهباز از خراسان رضوی به عنوان قهرمانی رسید، رضا حسن‌زاده از خراسان شمالی دوم شد و کامران محمودبابویی از مازندران و سجاد ابراهیم‌زاده از خراسان رضوی سوم شدند.

رئیس انجمن کوراش کشور در پایان بیان کرد: نفرات اول و دوم این رقابت‌ها به همراه ورزشکارانی که در مسابقات قهرمانی آسیا در کره‌جنوبی حضور داشتند، به اردوی تیم ملی که از هشتم مهرماه در بجنورد برگزار خواهد شد، دعوت می‌شوند.