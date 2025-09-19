  1. استانها
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۳۳

رقابت ۲۲۶ ورزشکار در مسابقات مدعیان تیم ملی کوراش آقایان در بجنورد

بجنورد- رئیس انجمن کوراش کشور از حضور پرشور ۲۲۶ ورزشکار از ۲۱ استان در روز دوم مسابقات انتخابی مدعیان تیم ملی کوراش ویژه آقایان در بجنورد خبر داد.

داریوش خسرویار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خوشحالیم که در روز دوم مسابقات انتخابی مدعیان تیم ملی کوراش ویژه آقایان، میزبان ورزشکاران عزیز در شهرستان بجنورد هستیم.

رئیس انجمن کوراش کشور بیان کرد: این رقابت‌ها با حضور ۲۲۶ کوراش‌کار از ۲۱ استان کشور برگزار می‌شود که از نظر آماری رقم قابل توجهی است و نشان‌دهنده گسترش روزافزون این رشته در سراسر ایران است.

وی افزود: این استقبال گسترده نویدبخش آینده‌ای روشن برای کوراش ایران است و امیدواریم با شناسایی استعدادهای برتر، تیم ملی قدرتمندتری را در بازی‌های آسیایی، مسابقات قهرمانی جهان، رقابت‌های کشورهای مسلمان و همچنین مسابقات جوانان بحرین روانه میدان کنیم.

خسرویار در پایان گفت: امیدواریم ورزشکارانی که در این دوره از مسابقات شرکت کرده‌اند، با خاطره‌ای خوش و تجربه‌ای ارزشمند، استان خراسان شمالی را ترک کنند و در مسیر حرفه‌ای خود موفق باشند.

