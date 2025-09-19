رقابت ۲۲۶ ورزشکار در مسابقات مدعیان تیم ملی کوراش آقایان در بجنورد

داریوش خسرویار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خوشحالیم که در روز دوم مسابقات انتخابی مدعیان تیم ملی کوراش ویژه آقایان، میزبان ورزشکاران عزیز در شهرستان بجنورد هستیم.

رئیس انجمن کوراش کشور بیان کرد: این رقابت‌ها با حضور ۲۲۶ کوراش‌کار از ۲۱ استان کشور برگزار می‌شود که از نظر آماری رقم قابل توجهی است و نشان‌دهنده گسترش روزافزون این رشته در سراسر ایران است.

وی افزود: این استقبال گسترده نویدبخش آینده‌ای روشن برای کوراش ایران است و امیدواریم با شناسایی استعدادهای برتر، تیم ملی قدرتمندتری را در بازی‌های آسیایی، مسابقات قهرمانی جهان، رقابت‌های کشورهای مسلمان و همچنین مسابقات جوانان بحرین روانه میدان کنیم.

خسرویار در پایان گفت: امیدواریم ورزشکارانی که در این دوره از مسابقات شرکت کرده‌اند، با خاطره‌ای خوش و تجربه‌ای ارزشمند، استان خراسان شمالی را ترک کنند و در مسیر حرفه‌ای خود موفق باشند.