  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۲۳

توضیحات فرماندار قشم در رابطه با فستیوال موسیقی: مجوز نداشته است

توضیحات فرماندار قشم در رابطه با فستیوال موسیقی: مجوز نداشته است

بندرعباس- فرماندار شهرستان قشم فستیوال کاوان قشم را فاقد مجوز دانست و از پیگیری برای صدور مجوز این فستیوال خبر داد.

حسین امیر تیموری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سوالی در رابطه با حواشی ایجاد شده در رابطه با فستیوال موسیقی کاوان اظهار کرد: این طور که در فضای مجازی جوسازی کرده و مطلب منتشر شده صحت ندارد.

وی افزود: زمینه اجرای این برنامه توسط منطقه آزاد قشم ایجاد شده است اما به هر صورت فرمانداری قشم به دنبال اخذ مجوزهای قانونی این رویداد است، تا جلوی تبعات احتمالی در آینده گرفته شود.

فرماندار قشم از پیگیری‌های نهایی برای صدور مجوز این فستیوال در جزیره قشم خبر داد و گفت: این رویداد لغو نشده، بلکه از ابتدا مجوز رسمی نداشته است.

وی تأکید کرد: با رایزنی در حال حاضر، به زودی تصمیم‌گیری نهایی برای امکان‌سنجی برگزاری آن انجام می‌شود.

کد خبر 6625320

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها