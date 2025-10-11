برنامه فستیوال «کاوان» منتشر شد؛ تجلیل از خالو قنبر در جزیره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فستیوال موسیقی «کاوان»، با انتشار جدول کامل اجراهای «کاوان» در قشم از اسامی گروه ها و هنرمندان حاضر در این جشنواره رونمایی شد.

بر اساس اعلام ستاد برگزاری، از خالو قنبر راستگو به دلیل وفاداری به موسیقی منطقه هرمزگان و تنها بازمانده از نوازنده های ساز جفتی در ایران و محمدمنصور وزیری هنرمند باسابقه منطقه تجلیل می‌شود.

حمید خسروبیگی مدیر فستیوال موسیقی و هنر «کاوان» در قشم گفت: از دید من و طبق تحقیقاتی که داشتیم، فستیوال «کاوان» در قشم بزرگترین فستیوال غیردولتی در ایران است که توانسته میزبان بیش از ۳۰ گروه موسیقی محلی و فیوژن باشد. ۸ گروه تئاتر و چندین گروه سرشناس و پرمخاطب در این فستیوال به اجرای برنامه می‌پردازند و معتقدم این فستیوال کاملا مردمی، یکی از بزرگترین فستیوال های موسیقی در ایران است که از سوی بخش خصوصی برگزار می شود.

وی افزود: در برگزاری این فستیوال مردم بومی قشم تاثیرگذاری و همکاری بزرگی را داشته اند و این تعامل از دید من بسیار حائز اهمیت است. مهم ترین دغدغه گروه ما ایجاد این تعامل با بومی های قشم بود. گروه های زیادی از موسیقی قشم و هرمزگان که به شکلی محلی برنامه هایشان را اجرا می کردند، حالا در قالب این فستیوال به اجرای برنامه می‌پردازند. البته که میزبانی اهالی روستاهای غرب جزیره از مهمانان فستیوال در بوم گردی های جزیره دیگر تعامل ما است که بسیار بسیار مهمان نواز هستند.

خسروبیگی درباره انتشار جدول کامل اجراها و افزوده شدن چهره هایی چون رستاک حلاج، گروه موسیقی بانوان نوشه و میلاد درخشانی به لیست اجراها، افزود: تلاش ما معرفی فستیوال «کاوان» به عنوان بزرگترین فستیوال موسیقی فیوژن و بومی در جنوب ایران و حاشیه خلیج فارس است که اولین بار میزبان این تعداد از گروه های متنوع از اقصی نقاط ایران است. ما در فستیوال «کاوان» میزبان گروه هایی از رشت، کرمان، اهواز، سیستان و بلوچستان، بوشهر، تهران، قشم، بندرعباس هستیم که در نوع خود قابل توجه است.

فستیوال موسیقی و هنر «کاوان» در قشم با مدیریت حمید خسرو بیگی و دبیری محمد آزاد از تاریخ ۲۰ مهر با اجرای گروه‌های محلی در جزیره قشم آغاز می‌شود.

برای مشاهده جدول فستیوال اینجا را ببینید.