ترامپ: پوتین برای پایان دادن به جنگ اوکراین مصمم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش از دیدار مشترک با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در کاخ سفید تصریح کرد که آخرین تماس خود با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را با زلنسکی بررسی خواهد کرد.
ترامپ با اشاره به اینکه درباره حملات اوکراین به داخل روسیه با زلنسکی صحبت خواهد کرد، افزود که میخواهد جنگ در اوکراین را پایان دهد و این کار را انجام خواهد داد.
رئیس جمهور آمریکا گفت که به دنبال برگزاری یک نشست سهجانبه با پوتین و زلنسکی خواهد بود. وی افزود که فکر میکند که پوتین میخواهد جنگ در اوکراین را پایان دهد.
ترامپ وضعیت در خاورمیانه را بسیار پیچیدهتر از بحران اوکراین دانست و گفت که با این وجود توانسته در این منطقه به آتش بس دست پیدا کند. وی افزود: البته نمیتوان پیشبینی کرد که آیا اوکراین قادر به بازپسگیری تمام اراضی خود از روسیه است یا خیر.
