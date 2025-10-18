جای خالی سیاستمداران پزشک در انتخابات نظام پزشکی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، انتخابات سازمان نظام پزشکی کشور روز ۲۵ مهرماه ۱۴۰۴ با حضور گسترده اعضای جامعه پزشکی در سراسر کشور برگزار شد و سازمان نظام پزشکی به‌عنوان یک نهاد غیردولتی، نقش مهمی در تنظیم روابط حرفه‌ای، انتظامی و آموزشی میان اعضای جامعه پزشکی ایفا می‌کند.

در این دوره از انتخابات، پزشکان، دندان‌پزشکان، داروسازان، کارشناسان آزمایشگاه، ماماها و دارندگان پروانه‌های فعالیت حرفه‌ای در رأی‌گیری شرکت کردند تا اعضای جدید هیئت‌مدیره برای چهار سال آینده انتخاب شوند.

بر اساس اعلام مسئولان، فرآیند ثبت‌نام داوطلبان به صورت کاملاً الکترونیکی انجام شد و رأی‌گیری نیز به شکل الکترونیکی و حضوری در حال برگزاری است و این اقدام تجربه‌ای نو در تاریخ برگزاری انتخابات نظام پزشکی کشور به شمار می‌رود و گامی مهم در مسیر شفافیت، تسهیل و تسریع روند انتخابات محسوب می‌شود.

همچنین طبق پیش‌بینی‌ها، با توجه به استفاده از سامانه الکترونیکی رأی‌گیری، نتایج انتخابات تا پایان شب ۲۵ مهر ماه اعلام شد، این نوآوری می‌تواند ضمن افزایش دقت و سرعت شمارش آرا، زمینه‌ساز ارتقای سطح اعتماد عمومی و مشارکت بیشتر اعضای جامعه پزشکی در تصمیم‌سازی‌های صنفی آینده باشد.

محمد جمالیان رئیس هیأت مرکزی نظارت بر نهمین انتخابات نظام پزشکی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: امسال چون انتخابات الکترونیک است و در سال‌های دیگر امکان دوبار رأی وجود داشت و افراد می‌توانستند در تهران و در شهر دیگر رأی بدهند ولی امسال به دلیل الکترونیک بودن، رای‌ها ثبت می‌شود.

جمالیان ادامه داد: تعداد شرکت کنندگان در امسال ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

در این بین رضا رئیس‌کرمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران از مشارکت بالا انتخابات خبر داد و گفت: در محل اخذ رأی دانشکده پرستاری دانشگاه شهید بهشتی خوشبختانه حجم زیاد و تعداد بالایی از همکاران حضور پیدا کرده و برای رأی‌گیری مراجعه کرده‌اند.

اما در این بین مسعود پزشکیان رئیس جمهور، محمدرضا ظفرقندی وزارت بهداشت و محمد جعفری قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور به عنوان پزشک‌هایی که دغدغه پزشکی دارند و به عنوان پزشک در کشورمان فعالیت دارند نیز در این انتخابات شرکت نکردند و ما تصویری از حضور این افراد در شعبه‌های انتخاباتی ندیدیم.

پزشکیان رای نداد

در حالی که انتخابات سازمان نظام پزشکی کشور به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای صنفی جامعه پزشکی امروز در حال برگزاری است، نکته‌ای قابل توجه توجه بسیاری از ناظران را جلب کرده است؛ غیبت چهره‌های شاخص پزشکی در این انتخابات است.

بر اساس مشاهدات و گزارش‌های میدانی، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشور و از پزشکان شناخته‌شده، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت و از اعضای باسابقه نظام پزشکی و همچنین محمد جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور که او نیز سابقه فعالیت حرفه‌ای پزشکی دارد، در روند رأی‌گیری این دوره حضور نیافتند.

تصویری از حضور این افراد در شعبه‌های انتخاباتی منتشر نشده است و گزارش‌های غیر رسمی نیز شرکت آن‌ها را تأیید نمی‌کند.

این عدم حضور، به‌ویژه از سوی افرادی که خود از بطن جامعه پزشکی برخاسته‌اند و بارها بر اهمیت نقش صنفی پزشکان در تصمیم‌سازی‌های کلان سلامت تأکید کرده‌اند، با واکنش فعالان صنفی و پزشکان جوان مواجه شده است.

در ادامه بررسی دلایل غیبت برخی از چهره‌های شاخص پزشکی در انتخابات سازمان نظام پزشکی، مشخص شده است که محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، در زمان برگزاری انتخابات در سفر کاری به کشور مصر حضور داشته است و طبق برنامه‌ریزی‌ها، امروز به کشور بازمی‌گردد.

با این حال، بسیاری از ناظران بر این باورند که می‌بایست تدابیری برای بازگشت سریع وزیر بهداشت و حضور او در فرآیند رأی‌گیری پیش‌بینی می‌شد، چرا که حضور عالی‌ترین مقام نظام سلامت، علاوه بر اهمیت نمادین، می‌توانست بر حساسیت و اعتبار انتخابات بزرگ‌ترین نهاد صنفی جامعه پزشکی کشور بیفزاید.

با غیبت محمدرضا ظفرقندی انتظار می‌رفت تا رئیس جمهور و معاون اجرایی رئیس جمهور در انتخابات شرکت کنند که این اقدام هم صورت نگرفت.

به گزارش مهر؛ انتخابات سازمان نظام پزشکی کشور در ۲۵ مهرماه ۱۴۰۴ با حضور گسترده اعضای جامعه پزشکی برگزار و نتایج آن نیز پایان همان شب اعلام شد.