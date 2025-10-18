عارف: برنامه دولت بر انتقال بخشی از امور به بخش خصوصی استوار است

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، با جمعی از صنعتگران و کارآفرینان استان یزد، که جمعه شب برگزار شد مهمترین موضوعات مرتبط با بهبود فضای تولید، تسهیل سرمایهگذاری و افزایش اختیارات استانها مورد بررسی قرار گرفت.
عارف در این دیدار با اشاره به نشستهای متعددی که در ماههای اخیر با حضور رئیسجمهور، معاونان و فعالان اقتصادی برگزار شده، اظهار کرد: این جلسات بیانگر عزم جدی دولت برای رفع موانع پیش روی صنعتگران و کمک به رونق تولید ملی است.
وی با تأکید بر رویکرد حمایتی دولت نسبت به بخش خصوصی افزود: برنامه دولت چهاردهم بر انتقال بخشی از امور اجرایی و حاکمیتی به بخش خصوصی استوار است، چراکه باور داریم فعالان اقتصادی میتوانند با توانمندی و صداقت خود، چرخهای تولید را سریعتر به حرکت درآورند. در عین حال، برخورد قانونی با معدود متخلفان نباید موجب بدبینی به فعالان سالم اقتصادی شود.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به سیاست جدید دولت در زمینه تفویض اختیارات به استانها، بهویژه مناطق مرزی گفت: در دولت جدید تصمیم گرفته شده تا استانهای مرزی نقش فعالتری در تأمین کالاهای اساسی و پشتیبانی از استانهای داخلی داشته باشند. این سیاست در راستای تحقق توصیههای رهبر معظم انقلاب مبنی بر تنوعبخشی به واردات کالاهای اساسی دنبال میشود.
وی همچنین با اشاره به الزامات اجرای برنامه هفتم توسعه کشور تصریح کرد: تحقق اهداف این برنامه نیازمند ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری است. دولت به دنبال تسهیل شرایط برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی است و بر این باور است که ظرفیت مالی در کشور وجود دارد و ایرانیان خارجنشین نیز علاقهمند به سرمایهگذاری هستند. با این حال، باید موانع اداری و پیچیدگیهای بوروکراتیک برطرف شود تا سرمایهها به سمت تولید هدایت شوند.
عارف در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: ایران همواره آماده گفتوگو با همه کشورها بهجز رژیم صهیونیستی است. در گذشته نیز با آمریکا مذاکره کردهایم، اما آنها در میانه مسیر با اقدامات خصمانه خود، روند گفتوگو را تخریب کردند. ملت ایران اهل تعامل و مذاکره هستند، اما هیچگاه زیر بار زورگویی و زیادهخواهی نخواهند رفت.
وی با اشاره به اینکه «ملت ایران در برابر فشارها ایستادگی کردهاند»، افزود: این مقاومت مردم در برابر تهدیدها، نماد عزت و استقلال کشور است و در عرصه جهانی نیز به اقتدار ملی انجامیده است.
معاون اول رئیسجمهور در ادامه با تأکید بر راهبرد افزایش اقتدار ملی در دولت چهاردهم گفت: توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه، گسترش تجارت خارجی و بهبود معیشت مردم از ارکان اصلی این راهبرد به شمار میرود. اکنون ایران در چارچوب توافق با اتحادیه اوراسیا، از مزایای تجارت آزاد برخوردار است و بازاری بیش از ۳۵۰ میلیون نفر در اطراف کشور وجود دارد که میتواند فرصت بزرگی برای صادرات محصولات ایرانی باشد.
وی با اشاره به ظرفیتهای صنعتی و انسانی استان یزد افزود: یزد همواره از استانهای پیشرو در عرصه صنعت و تولید بوده و نقش مهمی در تأمین نیازهای کشور در شرایط حساس داشته است. انتظار میرود این استان همچنان در توسعه اقتصاد ملی سهمی فعال و مؤثر ایفا کند.
محمدرضا عارف در پایان سخنان خود، به ویژگیهای فرهنگی و اقتصادی مردم یزد اشاره کرد و گفت: فرهنگ کار، امانتداری و نوآوری از سرمایههای ارزشمند یزدیهاست. این استان با پشتوانه علمی و دانشگاهی خود میتواند در عرصه فناوریهای نوین، از جمله هوش مصنوعی، حضوری پررنگ داشته باشد. صنعتگران و کارآفرینان باید از این ظرفیت برای جهش تولید استفاده کنند.
در بخش پایانی این نشست، نمایندگان بخش صنعت یزد به بیان دغدغهها و پیشنهادهای خود پرداختند و راهکارهایی برای رفع موانع تولید و افزایش بهرهوری در فضای کسبوکار استان مطرح شد.
