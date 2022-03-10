  1. استانها
  2. یزد
۱۹ اسفند ۱۴۰۰، ۱۹:۵۶

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس:

بالغ بر ۱۷ هزار میلیارد تومان سرمایه یزد از استان خارج شد

بالغ بر ۱۷ هزار میلیارد تومان سرمایه یزد از استان خارج شد

یزد- نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس گفت: در ۱۸ ماه گذشته، ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پول از استان یزد خارج شده که این امر شایسته بهشت سرمایه گذاری ایران نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصالح جوکار، پنجشنبه شب در مراسم تجلیل از برگزیدگان صنعت، و معدن استان یزد که با حضور معاون وزیر صمت برگزار شد، اظهار داشت: یزد استانی معدنی است و این منابع خدادادی امروز در اختیار اقتصاد کشور ما قرار گرفته و شهرک های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، مزایای بسیاری را برای ما ایجاد کرده و در کنار اینها، همنوایی مدیران یزد، در حمایت و پیشتیبانی از صنعتگران یزد تاثیر داشته است.

وی عنوان کرد: در دهه های اخیر شاهد بودیم که بخش صنعت و معدن پیشتاز رشد اقتصادی در کشور ما شده و در چشم انداز اقتصادی کشور به عنوان یک راهبرد اساسی به آن نگاه شده و می توان گفت که در حوزه صنعت و معدن با اشتغالزایی مولد توانستیم سرانه درآمد کشور را افزایش دهیم و در کنار آن سفره مردم را غنی کنیم.

۵۰ درصد تولید ناخالص ملی مربوط به حوزه صنعت است

جوکار ادامه داد: امروز وقتی درآمد سرانه کشور را نگاه کنیم، در حوزه صنعت و معدن ۴۰ تا ۵۰ درصد تولید ناخالص ملی ما مربوط به این عرصه است و بیش از ۳۳ درصد اشتغال و ۷۵ درصد صادرات غیرنفتی ما را شامل می شود که این نشان دهنده نقش صنعت در رشد اقتصادی کشور ماست.

وی افزود: صنعتگران و معدنکاران به عنوان پیشران های این عرصه و فعالان موثر در امر جهش تولید، افزایش بهره وری و سرانه درآمد کشور به شمار می روند.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۰ عنوان کرد: توانستیم بخشی از این شعار را محقق کنیم و امیدواریم در سال آینده با حضور دولت کارآمد و انقلابی، این روند را تسریع کرده و مشکلات پیش روی صنعتگران از جمله کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش را برطرف کنیم.

جوکار گفت: ۷۴ هزار میلیارد سپرده مردم در سال ۱۴۰۰ در بانکها بود که تنها ۴۹ هزار میلیارد آن تبدیل به تسهیلات شد و در اختیار واحدهای تولیدی قرار گرفت که این میزان ۶۶ درصد سپرده ها را تشکیل می دهد در حالی که در سال ۹۰ و ۹۱ نسبت منابع نسبت به تسهیلات، ۱۱۵ درصد بود و این تفاوت این پیام را می دهد که بخش مهمی از سرمایه های استان، از یزد خارج می شود.

وی یادآور شد: در ۱۸ ماه گذشته، ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پول از استان یزد خارج شده و استانی که روزی سرمایه استانهای دیگر را جذب می کرده امروز به این وضعیت رسیده و در شرایطی که یزد بهشت سرمایه گذاری ایران است، چرا باید سرمایه های آن خارج شود.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس افزود: امیدواریم که صنعتگران و کارآفرینان با مدیریت جدید استان و مدیران دیگر بتوانند زمینه های مشارکت بیشتر مردم و سرمایه گذاران در استان را فراهم کنند.

تقدیر از کمک صنعتگران یزد به بیمارستانها در دوران شیوع کرونا

جوکار ادامه داد: اگر کمک ها و فعالیت های اجتماعی صنعتگران و معدنکاران یزد نبود، نمی توانستیم از شرایط بحرانی کرونا خارج شویم زیرا اینها از اکسیژن تا تجهیزات پزشکی، بیمارستانها را حمایت و همراهی کردند.

وی در مورد بحث تمرکززدایی نیز عنوان کرد: یزد استان سرمایه گذاری بخش خصوصی است و بسیاری از مشاغل غیرحاکمیتی را می توان به بخش خصوصی واگذار کرد و دولت نباید در همه امور تصدی گری کند.

جوکار در مورد نقش کارگاه های کوچک در رشد اقتصادی کشور عنوان کرد: بیش از نیمی از صنایع تولیدی ما کارخانجات زیر ۵۰ نفر اشتغال ایجاد کرده اند و اگر این واحدها در روستاها و شهرهای کوچک ایجاد شوند، به طور قطع مشکلاتی که امروز در حوزه اقتصاد داریم، برطرف خواهد شد.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مورد بودجه ۱۴۰۱ نیز اظهار داشت: نگاه دولت بحث ثبات اقتصادی و عدم دست اندازی به صندوق توسعه و استقراض از بانک مرکزی همچنین استفاده بهینه از منابع ارزی به ویژه ارز ترجیحی برای آماده کردن نهاده های دامی و کالاهای اساسی برای مردم اختیار به عهده دولت گذاشته شد و ۹ میلیارد دلار به دولت اعطا شد تا برنامه ریزی کند تا دچار گرانی در این کالاها برای مردم نباشیم.

شرکت های گاز و برق موظف به جبران خسارت صنایع شدند

وی در مورد موضوع حمایت از تولید نیز افزود: گرچه مجلس مصوباتی برای رفع موانع تولید داشت، صنعتگران گلایه هایی داشتند و با مشکلات برق و گاز تولید کاهش یافت و این شرکت ها موظف شدند که ضررهای صنعتگران به واسطه قطع برق و گاز را جبران کنند.

جوکار در مورد درج قیمت ها روی کالاها بیان کرد: کار بسیار خوبی است که از مرحله تولید تا مصرف درج قیمت انجام می شود.

وی ادامه داد: بخشی از گرانی ها متوجه دلالانی است که از تولیدکننده تا مصرف کننده فعالیت می کنند و این طرح دست دلالان را از سفره مردم قطع می کند و امیدواریم این کار نو که در دولت سیزدهم آغاز شده، منشأ خیر و برکت برای مردم باشد.

کد مطلب 5443971

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه