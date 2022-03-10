بالغ بر ۱۷ هزار میلیارد تومان سرمایه یزد از استان خارج شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصالح جوکار، پنجشنبه شب در مراسم تجلیل از برگزیدگان صنعت، و معدن استان یزد که با حضور معاون وزیر صمت برگزار شد، اظهار داشت: یزد استانی معدنی است و این منابع خدادادی امروز در اختیار اقتصاد کشور ما قرار گرفته و شهرک های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، مزایای بسیاری را برای ما ایجاد کرده و در کنار اینها، همنوایی مدیران یزد، در حمایت و پیشتیبانی از صنعتگران یزد تاثیر داشته است.

وی عنوان کرد: در دهه های اخیر شاهد بودیم که بخش صنعت و معدن پیشتاز رشد اقتصادی در کشور ما شده و در چشم انداز اقتصادی کشور به عنوان یک راهبرد اساسی به آن نگاه شده و می توان گفت که در حوزه صنعت و معدن با اشتغالزایی مولد توانستیم سرانه درآمد کشور را افزایش دهیم و در کنار آن سفره مردم را غنی کنیم.

۵۰ درصد تولید ناخالص ملی مربوط به حوزه صنعت است

جوکار ادامه داد: امروز وقتی درآمد سرانه کشور را نگاه کنیم، در حوزه صنعت و معدن ۴۰ تا ۵۰ درصد تولید ناخالص ملی ما مربوط به این عرصه است و بیش از ۳۳ درصد اشتغال و ۷۵ درصد صادرات غیرنفتی ما را شامل می شود که این نشان دهنده نقش صنعت در رشد اقتصادی کشور ماست.

وی افزود: صنعتگران و معدنکاران به عنوان پیشران های این عرصه و فعالان موثر در امر جهش تولید، افزایش بهره وری و سرانه درآمد کشور به شمار می روند.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۰ عنوان کرد: توانستیم بخشی از این شعار را محقق کنیم و امیدواریم در سال آینده با حضور دولت کارآمد و انقلابی، این روند را تسریع کرده و مشکلات پیش روی صنعتگران از جمله کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش را برطرف کنیم.

جوکار گفت: ۷۴ هزار میلیارد سپرده مردم در سال ۱۴۰۰ در بانکها بود که تنها ۴۹ هزار میلیارد آن تبدیل به تسهیلات شد و در اختیار واحدهای تولیدی قرار گرفت که این میزان ۶۶ درصد سپرده ها را تشکیل می دهد در حالی که در سال ۹۰ و ۹۱ نسبت منابع نسبت به تسهیلات، ۱۱۵ درصد بود و این تفاوت این پیام را می دهد که بخش مهمی از سرمایه های استان، از یزد خارج می شود.

وی یادآور شد: در ۱۸ ماه گذشته، ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پول از استان یزد خارج شده و استانی که روزی سرمایه استانهای دیگر را جذب می کرده امروز به این وضعیت رسیده و در شرایطی که یزد بهشت سرمایه گذاری ایران است، چرا باید سرمایه های آن خارج شود.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس افزود: امیدواریم که صنعتگران و کارآفرینان با مدیریت جدید استان و مدیران دیگر بتوانند زمینه های مشارکت بیشتر مردم و سرمایه گذاران در استان را فراهم کنند.

تقدیر از کمک صنعتگران یزد به بیمارستانها در دوران شیوع کرونا

جوکار ادامه داد: اگر کمک ها و فعالیت های اجتماعی صنعتگران و معدنکاران یزد نبود، نمی توانستیم از شرایط بحرانی کرونا خارج شویم زیرا اینها از اکسیژن تا تجهیزات پزشکی، بیمارستانها را حمایت و همراهی کردند.

وی در مورد بحث تمرکززدایی نیز عنوان کرد: یزد استان سرمایه گذاری بخش خصوصی است و بسیاری از مشاغل غیرحاکمیتی را می توان به بخش خصوصی واگذار کرد و دولت نباید در همه امور تصدی گری کند.

جوکار در مورد نقش کارگاه های کوچک در رشد اقتصادی کشور عنوان کرد: بیش از نیمی از صنایع تولیدی ما کارخانجات زیر ۵۰ نفر اشتغال ایجاد کرده اند و اگر این واحدها در روستاها و شهرهای کوچک ایجاد شوند، به طور قطع مشکلاتی که امروز در حوزه اقتصاد داریم، برطرف خواهد شد.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مورد بودجه ۱۴۰۱ نیز اظهار داشت: نگاه دولت بحث ثبات اقتصادی و عدم دست اندازی به صندوق توسعه و استقراض از بانک مرکزی همچنین استفاده بهینه از منابع ارزی به ویژه ارز ترجیحی برای آماده کردن نهاده های دامی و کالاهای اساسی برای مردم اختیار به عهده دولت گذاشته شد و ۹ میلیارد دلار به دولت اعطا شد تا برنامه ریزی کند تا دچار گرانی در این کالاها برای مردم نباشیم.

شرکت های گاز و برق موظف به جبران خسارت صنایع شدند

وی در مورد موضوع حمایت از تولید نیز افزود: گرچه مجلس مصوباتی برای رفع موانع تولید داشت، صنعتگران گلایه هایی داشتند و با مشکلات برق و گاز تولید کاهش یافت و این شرکت ها موظف شدند که ضررهای صنعتگران به واسطه قطع برق و گاز را جبران کنند.

جوکار در مورد درج قیمت ها روی کالاها بیان کرد: کار بسیار خوبی است که از مرحله تولید تا مصرف درج قیمت انجام می شود.

وی ادامه داد: بخشی از گرانی ها متوجه دلالانی است که از تولیدکننده تا مصرف کننده فعالیت می کنند و این طرح دست دلالان را از سفره مردم قطع می کند و امیدواریم این کار نو که در دولت سیزدهم آغاز شده، منشأ خیر و برکت برای مردم باشد.