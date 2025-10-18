به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، رابرت دنیرو در جشنواره «آلیس در شهر» که به فیلم‌های کودکان و نوجوانان اختصاص دارد، با دریافت نشان افتخار لوپا کاپیتولینا که نشان افتخار برتر شهر رم است، تجلیل می‌شود.

دنیرو برای شرکت در این مراسم ۶ و ۷ نوامبر (۱۵ و ۱۶ آبان) در پایتخت ایتالیا حضور پیدا می‌کند و این نشان افتخار را از شهردار رم روبرتو گوالتیری، دریافت می‌کند. دنیرو هم‌زمان در شهر ابدی یک هتل جدید از هتل‌های زنجیره‌ای خود با نام «نوبو» را با نام هتل نوبو رم افتتاح می‌کند. در این مراسم سرآشپز نوبو ماتسوهیسا که همکار قدیمی وی در کار هتلداری و رستوران‌داری است نیز حضور خواهد داشت.

آنها مراسم آئینی به نام کاگامی - بیراکی را اجرا خواهند کرد در قالب رویدادی جدید که به جشنواره «آلیس در شهر» افزوده شده و به نام «فوری سالا» به معنای «بیرون از سینما» خوانده شده، جلسه‌های کتاب‌خوانی و نشست‌هایی مرتبط با سینما و کتاب برای مخاطبان در تمام سنین در طول ماه اکتبر و نوامبر برگزار می‌شود.

جشنواره «آلیس در شهر» امسال از روز چهارشنبه کارش را با نمایش فیلم ترسناک پرفروش «پسر خوب» ساخته کارگردان آمریکایی بن لئونبرگ آغاز کرد. این فیلم داستان یک سگ خانگی به نام ایندی را تصویر می‌کند که باید از صاحب بیمار خود در برابر یک نیروی ماورای طبیعی شوم محافظت کند.

از دیگر رویدادهای جشنواره «آلیس در شهر» ۲۰۲۵ اولین نمایش اروپایی درام خانوادگی «شقایق» به کارگردانی رونان دی-لوئیس است که با حضور پدرش دنیل دی-لوئیس ساخته شده و او را پس از ۸ سال از بازنشستگی بیرون آورده است. این پدر و پسر همراه بانمایش فیلم در جشنواره شرکت خواهند کرد. فیلم تحسین شده «کیک رئیس جمهور» حاصل نخستین تجربه کارگردانی حسن هادی، کارگردان عراقی نیز که درباره کودکان عراقی است که تحت سلطه صدام حسین زندگی می‌کنند، از دیگر برنامه های این جشنواره است.

جشنواره فیلم «آلیس در شهر» یک جشنواره فیلم مستقل است که در رم برگزار می‌شود و بر فیلم‌های کودکان و نوجوانان تمرکز دارد و به عنوان بخشی از جشنواره فیلم رم فعالیت می‌کند. این جشنواره فیلم‌های جدید را به نمایش می‌گذارد و همچنین از طریق رویدادهایی مانند مراسم اهدای جوایز، از چهره‌های شناخته شده سینما تجلیل می‌کند.

امسال بیست‌ و سومین دوره جشنواره «آلیس در شهر» برگزار می‌شود و فیلم سینمایی «رها» با نام بین‌المللی «موهای دخترم» به کارگردانی حسام فرهمند و تهیه‌کنندگی سعید خانی از فیلم‌های حاضر در بخش رسمی آن است.