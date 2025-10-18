  1. هنر
«میان دو حرف» آماده نمایش شد

فیلم کوتاه «میان دو حرف» به کارگردانی صورح واحه آماده نمایش شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «میان دو حرف» به کارگردانی و تهیه کنندگی صورح واحه آماده نمایش در چهل و دومین جشنواره فیلم کوتاه تهران است.

این فیلم سومین تجربه کارگردانی صورح واحه پس از آثار «تضاد معانی» و «زخمه» است.

در خلاصه داستان فیلم کوتاه «میان دو حرف» آمده است: «میان دو حرف»، تاملی شاعرانه درباره فقدان و سکوت است؛ در دل صحرایی بی کران، پدر و دختری میان حضور و غیاب، میان واقعیت و خاطره شناورند. درختی پدیدار می شود؛ شاهدی و آستانه ای برای عبور.

میثم یوسف، کمند منظری و افروز هاشمی در این فیلم ایفای نقش کرده اند.

از جمله عوامل اصلی فیلم کوتاه «میان دو حرف» عبارتند از کارگردان و تهیه کننده: صورح واحه، نویسندگان: جابر منظری، نیما صالحی کرمانی، سینا عادلی، آهنگساز: راستین هستی پرست، مدیر فیلمبرداری: محمدرضا شعبانپور، تدوین و اصلاح رنگ: سینا عادلی، طراح گریم: مهرداد میرکیانی، مدیر صدابرداری: مهدی یگانه، دستیار صدابردار: پدرام رمضانپور، صداگذار: حبیب احمدی، عکاس: سارا جاهدنیا، استدی کم: علی عبدالهی، شاهین شیرزادی، دستیاران کارگردان: علی درویش، دلارام یوسفی، منشی صحنه: نیما صالحی کرمانی، گروه فیلمبرداری: احسان باقری، آریا یزدی، مسعود حبیبی، جواد زارع، امیر ارداقی، مصطفی محمدنژاد، علیرضا فقیهی، پخش بین الملل: کمپانی سینمایی روباه سفید (White Fox Cinema Company).

ندا زنگینه

