حسین محسنینژاد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک این مناسبت به جامعه ورزشی و هیأتهای فعال شهرستان، از اجرای چند برنامه مهم در حوزه ورزش خبر داد.
وی با اشاره به پروژه استخر سرپوشیده هندیجان گفت: افتتاح رسمی این مجموعه ورزشی به احتمال زیاد با حضور وزیر ورزش و استاندار خوزستان در هفته تربیتبدنی انجام خواهد شد. این پروژه، دستاوردی بزرگ برای شهرستان است که میتواند به رونق ورزش شنا و افزایش نشاط اجتماعی کمک کند.
محسنینژاد همچنین از برگزاری جلسه شورای ورزش شهرستان با حضور مسئولان، پیشکسوتان و فعالان ورزشی خبر داد و اظهار داشت: امیدواریم خروجی این نشست، منجر به تصمیماتی مؤثر برای توسعه زیرساختها و حمایت از ورزشکاران شود.
رئیس اداره ورزش هندیجان در ادامه به برنامههای ویژه برای مدارس و روستاها اشاره کرد و گفت: امسال با جدیت بیشتری به دنبال حضور مربیان ورزشی در مدارس و برگزاری مسابقات در آموزشگاهها هستیم. این همکاری با آموزش و پرورش میتواند زمینهساز شناسایی استعدادهای برتر و تقویت پایههای ورزش در شهرستان باشد.
وی افزود: تمام امکانات ورزشی اداره را بهصورت رایگان در اختیار مدارس قرار دادهایم تا مسابقات با کیفیت مطلوب برگزار شود. هدف ما این است که ورزش در آموزشگاهها به جایگاه واقعی خود برسد.
محسنینژاد در بخش دیگری از گفتگو با انتقاد از عدم همکاری برخی ادارات شهرستان گفت: متأسفانه بسیاری از ادارات هیچگونه مشارکتی در توسعه ورزش ندارند. این در حالی است که مسئولیت اجتماعی آنها ایجاب میکند در کنار اداره ورزش باشند و نه اینکه تمام بار را بر دوش ما بگذارند.
وی با اشاره به اداره بنادر بهعنوان نمونهای از این بیتوجهی افزود: با وجود سه بندر فعال در هندیجان شامل سجافی، بحرکان و امامزاده عبدالله، تاکنون هیچ زیرساخت ورزشی از سوی این اداره در راستای مسئولیت اجتماعی فراهم نشده است.
رئیس اداره ورزش هندیجان تأکید کرد: برای رفع مشکلات ورزشی و توسعه زیرساختها، همه ادارات باید با احساس مسئولیت وارد میدان شوند. تنها با همافزایی نهادها میتوانیم شاهد شکوفایی ورزش و معرفی استعدادهای جدید در شهرستان باشیم.
وی در پایان از مسئولان شهرستان خواست تا در مسیر توسعه ورزش، همگام با اداره ورزش حرکت کنند و نقش خود را در حمایت از جوانان ایفا کنند.
نظر شما