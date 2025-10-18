شکارچیان غیرمجاز منطقه حفاظت شده لار دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد: در پی گشت و کنترل یگان حفاظت محیط زیست استان و پاسگاه شهید صابراله داد در حوزه استحفاظی شهر زاهدان (منطقه لار)، حافظان محیط زیست موفق به شناسایی و دستگیری متخلفینی شدند که پیش از هرگونه اقدامی برای شکار قصد ورود به منطقه داشتند.

‌از این متخلفین تعدادی پرنده حمایت شده، چهار قبضه سلاح شکاری و مقادیری ماکت پرنده (چیده) کشف و ضبط شد و پرونده آنها جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضائی ارجاع شد.