  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۹:۳۷

شکارچیان غیرمجاز منطقه حفاظت شده لار دستگیر شدند

شکارچیان غیرمجاز منطقه حفاظت شده لار دستگیر شدند

زاهدان - روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان از دستگیری چند شکارچی متخلف قبل از شکار غیرمجاز در منطقه لار زاهدان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد: در پی گشت و کنترل یگان حفاظت محیط زیست استان و پاسگاه شهید صابراله داد در حوزه استحفاظی شهر زاهدان (منطقه لار)، حافظان محیط زیست موفق به شناسایی و دستگیری متخلفینی شدند که پیش از هرگونه اقدامی برای شکار قصد ورود به منطقه داشتند.

‌از این متخلفین تعدادی پرنده حمایت شده، چهار قبضه سلاح شکاری و مقادیری ماکت پرنده (چیده) کشف و ضبط شد و پرونده آنها جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضائی ارجاع شد.

کد خبر 6625602

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها