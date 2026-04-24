دهمین دوره مسابقات حافظان قرآن در تنگستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار تنگستان ظهر جمعه در این مراسم با اشاره به نقش هدایتگر قرآن در جامعه، گفت: اگر مردم بخواهند به سعادت حقیقی و آرامش درونی دست پیدا کنند، راه آن انس با قرآن کریم است؛ چرا که این کتاب آسمانی چراغ هدایت انسانها در تاریکیهای زندگی است.
مسلم سلیمانی با تأکید بر اهمیت تربیت نسل دینی افزود:امروز رسانههای بیگانه سعی دارند ذهن و دل نسل جوان ما را از مسیر درست منحرف کنند، اما قرآن همان پناهگاه امنیست که میتواند ما را از گمراهی نجات دهد و مسیر روشن ایمان و معرفت را در برابرمان بگشاید.
وی همچنین ضمن تقدیر از خانوادههای شرکتکنندگان بیان کرد: وقتی در خانهای آوای قرآن طنینانداز میشود، فضای آن خانه معطر و پاک میگردد و روحیهای مطهر در خانواده شکل میگیرد، از اینرو باید از والدینی که چنین فرزندانی را در دامن ایمان پرورش دادهاند، قدردانی کرد، چراکه آنان نقش بزرگی در گسترش فرهنگ قرآنی در جامعه دارند.
این مراسم با اجرای تلاوتهای زیبای حافظان نوجوان و بزرگسال و اهدای جوایز به برگزیدگان به پایان رسید.
